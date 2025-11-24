Financial Times: Planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte

În urma discuțiilor de la Geneva, planul de pace în Ucraina, întocmit de administrația Trump, a fost redus de la 28 de puncte inițiale la 19, relatează Financial Times, citând surse familiarizate cu discuțiile. Sursele publicației nu au specificat ce puncte au fost excluse.

Oleksandr Bevz, consilier al Biroului Președintelui Ucrainei care a participat la discuțiile de la Geneva, a relatat, de asemenea, că planul de pace s-a schimbat semnificativ.

„Planul de 28 de puncte, așa cum îl vedea toată lumea, nu mai există. Unele puncte au fost eliminate, altele au fost modificate. Niciun comentariu din partea părții ucrainene nu a rămas fără răspuns. Deciziile finale cu privire la cele mai problematice probleme vor fi luate de președinți”, a scris Bevz pe rețelele de socializare.

Conform surselor RBC-Ucraina, la întâlnirea de la Geneva, delegațiile ucraineană și americană au reușit să ajungă la un acord asupra majorității punctelor din planul de pace al lui Trump, modificând totodată un număr semnificativ dintre cele controversate. Acestea din urmă, conform publicației, includ dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene, controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporijia și formatul schimburilor de prizonieri. Delegațiile au convenit, de asemenea, să „pună între paranteze” punctele privind teritoriile și neaderarea Ucrainei la NATO. Acestea vor fi discutate la nivel prezidențial, a scris publicația.

Între timp, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a relatat că Moscova a primit un proiect de acord de pace, dar „nimeni nu l-a discutat cu noi”. „Ni s-a dat un proiect care este în curs de discuție și, în mod firesc, va fi supus revizuirii și modificării de către noi și, cel mai probabil, de către părțile ucraineană, americană și europeană”, a declarat el reporterilor. El a adăugat că multe prevederi ale planului lui Trump par „destul de acceptabile” pentru Kremlin. „În ceea ce privește alte prevederi — sunt multe, 28 de puncte — aceste prevederi necesită cea mai detaliată discuție și analiză între părți”, a adăugat el.

„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters.

Kremlinul a declarat că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului de pace și că nu va comenta informațiile apărute în presă cu privire la o „chestiune atât de serioasă și complexă”.

Statele Unite și Ucraina au declarat după discuțiile de duminică, 23 noiembrie, de la Geneva, că au elaborat un „cadru de pace revizuit”, după ce un plan anterior în 28 de puncte, aprobat de administrația Trump, a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că propunerile SUA pentru pace în Ucraina ar putea constitui baza unei rezoluții a conflictului.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus Peskov.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul a declarat că discuțiile de la Geneva dintre negociatorii americani și ucraineni privind planul de pace din 28 de puncte propus de SUA, au fost foarte pozitive pentru statele europene. „Toate problemele legate de Europa, inclusiv cele legate de NATO, au fost eliminate din acest plan”, a declarat Wadephul, care a descris negocierile drept un „succes decisiv”, relatează DW.

„A fost clar de la început, așa cum am spus în repetate rânduri, că niciun acord nu trebuie încheiat peste capetele europenilor și ucrainenilor”, a adăugat ministrul german de Externe.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a sugerat că termenul limită de joi, stabilit de președintele Donald Trump pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace a Statelor Unite, este flexibil. „Termenul limită este pentru că vrem să finalizăm acest lucru cât mai curând posibil. Evident, știți, ne-ar plăcea să fie joi. Am progresat cu adevărat, așa că sunt foarte optimist că vom ajunge acolo într-un interval de timp foarte rezonabil, foarte curând”, a spus Rubio.

Casa Albă a declarat că delegația ucraineană le-a spus că „reflectă interesele naționale” și „răspunde cerințelor strategice fundamentale”, deși Kievul nu a emis o declarație proprie.