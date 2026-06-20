Restricții de circulație în centrul Chișinăului, duminică, în contextul marșului Pride

Poliția anunță că, duminică, 21 iunie, între orele 12:00 și 14:00, vor fi instituite restricții temporare de circulație în centrul capitalei, în contextul desfășurării marșului Pride Chișinău.

Potrivit oamenilor legii, traficul va fi restricționat pe strada București, pe segmentul cuprins între străzile Ismail și Serghei Lazo, precum și pe strada Serghei Lazo, între străzile București și Mihail Kogălniceanu.

Polițiștii vor asigura fluidizarea traficului și vor dirija circulația în zonele afectate de eveniment.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare în trafic și să opteze pentru rute alternative pentru a evita sectoarele unde vor fi aplicate restricțiile.

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