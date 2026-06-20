Marșul Familiei înainte de Marșul Pride: Dodon acuză guvernarea, PAS îi amintește de deportările în Siberia

În Scuarul Catedralei s-a desfășurat Marșul Familiei, organizat de reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Participanții au venit cu baloane albe și roșii, drapele ale R. Moldova și pancarte cu diverse mesaje, printre care și – „Există doar soț și soție”.

În fruntea manifestanților s-a aflat Igor Dodon, care a venit cu acuzații la adresa guvernării. În replică, reprezentanții PAS le-au amintit socialiștilor despre persecuțiile religioase din perioada sovietică.

„Pe acest pământ, de mai bine de 600 de ani, noi am ținut la familie și la credință, fără acestea nu putem exista. Uitați-vă ce au făcut Maia Sandu și PAS – lovesc în biserică și în familia tradițională. De asta trebuie să spunem că R. Moldova este o țară creștin-ortodoxă și o țară cu familii tradiționale. Să ieșim toți în piață să apărăm aceste valori”, a declarat Dodon în fața manifestanților.

Solicitați de ZdG să comenteze declarațiile liderului socialist, reprezentanții PAS au respins acuzațiile și au amintit de deportările și persecuțiile religioase din perioada sovietică.

„Comuniști ca Dodon au distrus în Moldova sute de biserici și au trimis mii de familii în Siberia și nu le-a păsat nici de religie, nici de tradiții. Familia și biserica sunt instituții importante în orice societate. De aceea, în ultimii ani am investit în sprijinirea familiilor, în educație, în servicii sociale și în crearea unor condiții mai bune pentru copii și părinți.

În loc să vină cu soluții pentru oameni, unii politicieni încearcă să divizeze societatea prin teme sensibile și declarații populiste.

Noi vom continua să lucrăm pentru toate familiile din R. Moldova și să respectăm drepturile și libertățile fiecărui cetățean”, au transmis reprezentanții PAS, prin serviciul de presă.

Duminică, 21 iunie, va fi organizat tradiționalul Marș Pride. Manifestația va începe la ora 12:00, la intersecția străzilor București și Ismail.

Ediția din acest an va avea mesajul „Spațiul public aparține tuturor, iar libertatea de întrunire nu poate fi condiționată de viziuni politice”. „Marșul Pride (Chișinău Pride)” este organizat de Platforma organizațiilor LGBTQI+ din Republica Moldova, din care face parte și Centrul de Informații GENDERDOC-M.