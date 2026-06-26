Reporter de Iași Filiera PSD-Ion Ceban: soția primarului general este găzduită, în acte, de un PSD-ist din Iași

Soția primarului general Ion Ceban, Tatiana, are domiciliul în Iași, pe strada Iarmaroc, scrie Reporter de Iași. Acolo funcționează Centrul Medical Sf. Nicolae, avându-i ca asociați și administratori pe soții Claudiu și Doina Sauciuc. Potrivit publicației, Claudiu Sauciuc apare ca membru în două Consilii de Administrație la societățile Primăriei și s-a reactivat în ultima vreme ca membru al Partidului Social Democrat (PSD).

Tatiana Ceban are domiciliul în Iași, strada Iarmaroc nr. 21. Reporter de Iași a fost la clinica care se află pe acea adresă, pentru a discuta cu reprezentanți clinicii și a afla mai multe detalii.

– Bună ziua, aici este str. Iarmaroc nr. 21?

– Da, aici.

– Aș vrea să o găsesc pe doamna Tatiana Ceban. Locuiește aici?

– Aici este o clinică medicală, nu locuiește nimeni.

– Dar doamna Ceban are domiciliul declarat aici. Aveți apartamente la etaj?

– Nu, nu avem, e o greșeală. În colțul străzii sunt case și cred că e adresa de acolo. Mai sunt persoane care confundă adresele și vin la noi.

– Dar pot exista două numere 21 pe strada Iarmaroc?

– Nu știm.

– O cunoașteți pe Tatiana Ceban?

– Nu, nu am auzit de ea. Dar pot întreba administratorul clinicii, este aici.

În recepție, a venit Doina Sauciuc, asociată și administratoare în clinica medicală.

– Da, doamna Ceban are domiciliul aici.

– O putem găsi acum?

– Nu este acum aici.

– Nu este în momentul acesta sau de mai mult timp?

– A fost aici acum doi ani.

– Ni s-a spus că nu aveți apartamente la etaj.

– Ba da, există spații de locuit.

– Tatiana Ceban declara acest domiciliu inclusiv în 2025. Dv. spuneți că a locuit acum doi ani.

– Nu mai dau niciun răspuns. Asteptați să-mi termin consultațiile. Nu sunt de acord să mă filmați.

Ulterior, atât Claudiu Sauciuc, cât și Doina Sauciuc nu au răspuns nici mesajelor, nici apelurilor reporterilor.

Politic, Claudiu Sauciuc a fost vehiculat ca membru al filialei municipale a PSD Iași, cu perioade de absență totală din viața organizației, dar și cu reveniri în prim plan.

La fel, și Ion Ceban, și soția sa Tatiana au fost de negăsit. Eugenia Ceban, mama primarului, a refuzat dialogul cu Reporter de Iași. „Pe mine lăsați-mă în pace”, a spus ea și a închis telefonul.

Reporterii ZdG de asemenea au încercat să obțină o reacție, dar telefonul edilului era închis, iar Serviciul de Presă al Primăriei nu ne-a răspuns la telefon.

În plus, în declarația de avere din 2026, aferentă veniturilor din 2025, primarul Ion Ceban a menționat, pentru prima dată de altfel, 12 858 de lei românești drept alocații ale copiilor ce sunt plătite din România. Familia Ceban are trei copii, mezinul s-a născut în decembrie 2023, și obține plata socială datorită faptului că Tatiana Ceban are și cetățenia română.

În iulie 2025, primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

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