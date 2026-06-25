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Maia Sandu, despre angajarea și activitatea lui Dumitru Vangheli la Î. S. MoldATSA: „Au fost anumite suspiciuni”

Șefa statului Maia Sandu a calificat angajarea lui Dumitru Vangheli în calitate de director la Î. S. MoldATSA drept un „eșec”, întrucât nu au fost făcute „verificările corecte”. Ea a afirmat că a aflat despre falsurile din CV-ul lui Vangheli din investigația ZdG, deși a confirmat că anterior Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) a semnalat niște dubii.

„Au fost anumite suspiciuni și la un moment dat s-a discutat în echipă să se verifice aceste suspiciuni. S-a verificat și rezultatele au arătat că nu este adevărat. Trebuie să spun că noi primim informații despre suspiciuni în raport cu absolut toată lumea și în marea majoritate a cazurilor se dovedește că sunt pur și simplu niște probleme de ordin interpersonal și cineva încearcă să critice o persoană-n funcție dintr-un motiv sau altul. Aici este clar că nici verificările nu au fost făcute cum trebuie. Recomandarea care a venit a fost că activitatea întreprinedrii este eficientă, că s-au îmbunătățit indicatorii”, a declarat Maia Sandu la emisiunea În Profunzime de la Pro TV.

Șefa statului a mai dăugat că la concurs Vangheli s-a prezentat bine, avea un CV bun și „toate lucrurile arătau destul de bine” și că „nu a fost intenția cuiva să-l impună-n” funcție: „Dacă ar fi știut Radu Marian sau altă lume ce se ascunde în spatele acestei persoane, cred că nu l-ar fi promovat”.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume.

Citiți investigația integrală AICI.

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