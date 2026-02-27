Reforma administrației publice locale, consultată în 26 de raioane ale R. Moldova. Conceptul reformei ar urma să fie prezentat în luna martie

În săptămâna 23-27 februarie 2026, conceptul reformei administrației publice locale a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la începutul perioadei de consultări – în 26 de raioane, anunță Cancelaria de Stat.

În ultima săptămână a lunii februarie au avut loc consultări în raioanele Criuleni, Dubăsari, Cimișlia, Basarabeasca, Briceni, Ocnița, Rezina, Șoldănești, Strășeni, Călărași.

Reprezentanții Guvernului au prezentat principalele schimbări care vor avea loc la nivelul administrației publice locale, etapele reformei și impactul asupra dezvoltării comunităților și vieții oamenilor.

„Principalul obiectiv al reformei este construirea unor primării puternice, care să accelereze dezvoltarea localităților și să aducă serviciile mai aproape de oameni. În cadrul ședințelor de consultare a fost accentuată importanța dialogului deschis pe marginea prevederilor reformei, astfel încât schimbările să fie făcute împreună, cu responsabilitate, pentru a crește nivelul de trai al tuturor oamenilor. În același timp, Guvernul mizează pe amalgamarea voluntară a primăriilor, pentru că doar aleșii locali și comunitățile cunosc cel mai bine modul în care ar putea să se unească, să fortifice capacitățile, să-și unească forțele pentru viitor. Guvernul va simplifica procesul de amalgamare voluntară, va oferi mai multă flexibilitate și mai multe stimulente, inclusiv financiare, pentru comunitățile care vor iniția procesul”, potrivit coomunicatului Guvernului.

În cadrul discuțiilor a fost abordat și rolul raioanelor în noua structură a administrației publice locale: Raioanele trebuie să coordoneze activitățile orașelor și satelor, să fie platforme regionale pentru planificare, achiziții comune, proiecte majore cu asistență UE.

Sursa: gov.md

De la începutul lunii februarie, consultări pentru reforma administrației publice locale au avut loc și la Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sîngerei, Cantemir, Cahul, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni.

În prima săptămână din luna martie, vor fi consultați locuitorii din Leova, Bălți, Fălești, Ungheni. Tot în luna martie urmează să fie prezentat conceptul reformei, care va fi consultat pe larg cu toate părțile interesate. Doar în urma consultărilor va fi aprobat conceptul final și elaborat pachetul legislativ pentru a fi prezentat toamna Parlamentului, mai anunță Guvernul.