Poliția atenționează privind informațiile distribuite online, care cheamă cetățenii la protest: „Materialele promovează scenarii de destabilizare”

În mediul online au fost distribuite, în ultimele zile, mai multe informații potrivit cărora, pe 25 martie 2026, cetățenii sunt îndemnați să iasă la protest. În acest context, Inspectoratul General al Poliției (IGP) menționează că materialele promovează scenarii de destabilizare și că autoritățile nu au fost notificate de către organizator despre desfășurarea unor asemenea acțiuni.

Oamenii legii examinează versiunea că nimeni nu își asumă organizarea evenimentului și consecințele acestuia.

„Reiterăm că, orice tentativă de organizare a acțiunilor ilegale, provocări, instigare la violență sau destabilizare a ordinii publice va fi documentată și sancționată conform legii. Poliția atenționează că anumite acțiuni pot fi exploatate pentru provocări, manipulare sau generarea tensiunilor sociale”, potrivit comunicatului IGP.

IGP a confirmat pentru ZdG că este vorba despre următoarele postări care invită cetățenii la protest:

Screenshot TikTok/ Sursa: ZdG Screenshot TikTok/ Sursa: ZdG

Poliția face apel către cetățeni:

să manifeste prudență față de informațiile distribuite online;

să nu se lase atrași în acțiuni ce pot genera dezordini sau consecințe legale;

să se informeze doar din surse oficiale.

Orice situație suspectă poate fi comunicată imediat autorităților, la 112, mai adaugă IGP.