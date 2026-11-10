„Recomandăm deputatului să se informeze”. Poliția dezminte informațiile răspândite de Vasile Costiuc cu referire la un incendiu de la o fabricǎ de țigări

Poliția atenționează asupra unor afirmații ale deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care implică instituția și care se referă la incendiul produs recent la o fabricǎ de țigări din Strășeni. Potrivit oamenilor legii, informațiile răspândite de Costiuc sunt niște falsuri.

Poliția subliniază, într-un comunicat, că, în conformitate cu statutului pe care îl deține, „ar fi bine” ca deputatul „să studieze și să cunoască legislația R. Moldova”.

„În acest context îl informăm cǎ verificarea activității de întreprinzător este competența Serviciului Fiscal de Stat (SFS), iar până la 30 octombrie SFS a menținut un post fiscal la acea întreprindere, care a verificat activitatea acesteia”, se arată în comunicat.

Oamneii legii au menționat că a fost inițiat un proces penal pe cazul incendiului, în cadrul căruia vor fi stabilite toate circumstanțele.