Raport de activitate al CSJ: Peste 4300 de cauze au fost examinate de 10 judecători în 2025

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025. Datele raportate astăzi, 11 februarie, arată că în anul 2025 CSJ a examinat 4362 cauze examinate din 4597 înregistrate.

Conform comunicatului de presă emis de Ministerul Justiției, instanța supremă a dat prioritate dosarelor legate de corupție, integritate, evaluare externă. Numărul dosarelor de corupție examinate în 2025 au fost cu 37% mai mare decât numărul celor înregistrate.

„Anul precedent a însemnat continuarea consolidării rolului CSJ în arhitectura sistemului judecătoresc, într-un context complex, marcat de reforme instituționale, ajustări legislative și așteptări sporite privind calitatea, coerența și transparența actului de justiție. CSJ își reafirmă angajamentul ferm pentru statul de drept, responsabilitatea publică și încrederea societății în justiție”, a declarat președinta interimară a CSJ, Stela Procopciuc.

Raportul arată că CSJ activează cu doar 10 judecători din totalul de 20 prevăzuți pentru componența deplină.

Raportul de activitate a fost prezentat în fața echipei CSJ, a reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, președinților curților de apel și judecătoriilor, Ministerului Justiției și a altor instituții din domeniu.