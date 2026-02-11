Avocatul Mitropoliei Basarabiei, despre conflictul legat de biserica din Dereneu: „Nu este o problemă politico-religioasă, ci o problemă juridică”. Poziția Mitropoliei Moldovei

„R. Moldova a dat un examen de protejare a statului de drept și trăiesc cu impresia că, în pofida intervenției autorităților, statul de drept este la terapie intensivă”, spune Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei și al Comunității religioase, care, împreună cu avocatul Mitropoliei Basarabiei, Constantin Turuta au susținut o conferință de presă miercuri, 11 februarie.

Contactat de ZdG, reprezentantul Mitropoliei Moldovei, Preasfințitul Siluan, a comentat situația din Dereneu și a oferit câteva explicații, menționând că arhiepiscopul Petru de Ungheni „gestionează situația”.

Conferința de presă susținută de reprezentanții Mitropoliei Basarabiei a venit în urma conflictului de marți seară, 10 februarie, când un grup de peste 150 de persoane au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii.

Constantin Turuta, avocatul Mitropoliei Basarabiei/ Sursa: IPN

„Este o problemă pur juridică, a cărei drept nu se respectă. (…) Nu este o problemă politico-religioasă. În satul Dereneu se respectă dreptul oricărei persoane și enoriaș la religie. Nimeni nu poate invoca că nu i se respectă dreptul la religie, or titularii de drept asupra bisericii din satul Dereneu, care este Mitropolia Basarabiei și Comunitatea Religioasă, nu a interzis niciunui enoriaș să frecventeze această biserică.

Reiterăm situația juridică la capitolul dreptului Mitropoliei Moldovei asupra bisericii din Dereneu. S-a constatat deja, irevocabil, prin hotărâre judecătorească, că Mitropolia Moldovei nu a a avut, nu are și nu poate să pretindă un drept de folosință sau posesie a acestei biserici”, a declarat Constantin Turuta, avocatul Mitropoliei Basarabiei.

La conferința de presă a fost prezent și Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei, care s-a arătat nemulțumit de situația creată la Dereneu.

Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei/ Sursa: IPN

„Cred cu tărie că pe 10 februarie, R. Moldova a dat un examen de protejare a statului de drept și trăiesc cu impresia că, în pofida intervenției autorităților, statul de drept este la terapie intensivă. (…) Noi, ca slujitori ai bisericii, trebuie să fim formatori de opinie într-un mod corect, sănătos, și să lucrăm în favoarea țării, nu în defavoarea ei”, a spus vicarul Administrativ al Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa.

Gabriel Andrei Gherasa a explicat de ce preotul Florin de la Mitropolia Basarabiei nu a fost prezent la biserică pe 10 februarie, unde un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au intrat forțat în biserica din Dereneu, potrivit Poliției.

„Preotul nostru, pe tot parcursul nopții de ieri, nu și-a făcut simțită prezența acolo tocmai pentru a nu inflama spiritele, de a nu provoca tensiuni, de a nu provoca violențe. Duhul Mitropoliei Basarabiei nu este unul de violență, de instigare sau unul folosit în moduri atât de mârșave. În schimb am auzit pe tot felul de transmisiuni live pe rețele jigniri la adresa lui, inclusiv de la cei care acum câteva zile se victimizau stând într-o biserică”.

Întrebat dacă între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei a existat intenția de dialog, Gabriel Andrei Gherasa a declarat că nu au putut avea un dialog pentru că Mitropolitul Vladimir nu se află în prezent în R. Moldova.

„Nu am putut avea un dialog cu dânsul, dar s-a invocat această autonomie parohială care poate fi încălcată doar de Înalpreasfințitul Vladimir, ca conducător al sinodului Bisericii Ortodoxe din Chișinău și al întregii Moldove. Din punct de vedere administrativ, ei au un raport de egalitate, însă această responsabilitate de conducător al sinodului îi oferă prerogativa de a-l trage la răspundere pe episcop pentru acțiunile sale”.

Cum răspunde Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove

Contactat de ZdG, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, a explicat poziția Mitropoliei Moldovei în privința acestui conflict.

Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei/ Sursa: Moldova Ortodoxă

„Orice conflict este regretabil din perspectiva bisericii creștini ortodoxe. Ce ține de Dereneu, regretăm că creștinilor nu li se permite să se roage în biserica lor. Sau cel puțin să se organizeze ca să ceară părerea oamenilor din sat. Este o problemă juridică care urmează să fie soluționată. Știm că este un contract în instanță și așteptăm o decizie definitivă. Noi oricum ne vom apăra bisericile noastre și vom fi împreună cu creștinii noștri atunci când va fi nevoie”, a declarat Preasfințitul Siluan.

Întrebat despre situația din prezent de la Dereneu, Preasfințitul Siluan ne-a spus că arhiepiscopul Petru „gestionează situația”.

„Știm că episcopul locului, arhiepiscopul Petru de Ungheni, este acolo la fața locului. Dânsul de fapt gestionează această situație, pentru că este în jurisdicția nemijlocită a Înaltpreasfinției sale această parohie. N-am discutat personal cu Înaltpreasfințitul. Noi ne rugăm ca spiritele să se calmeze, să revină în albia normalității toate”.

Solicitat să comenteze informațiile Poliției privind implicarea unui grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care au intrat forțat în biserica din Dereneu pe 10 februarie, vicarul a menționat că preoții ar fi plecat să se roage, dar nu ar fi fost lăsați.

„Noi nu am delegat pe nimeni acolo. Ieri la Călărași s-a ținut adunarea anuală a clerului episcopiei de Ungheni și Nisporeni. Din cele văzute acolo, arhiepiscopul Petru a plecat cu mai mulți preoți spre biserică pentru o rugăciune, și aici s-a produs conflictul între poliție și clericii credincioși“, spune reprezentantul Mitropoliei Moldovei, Preasfințitul Siluan.

În seara de 10 februarie, Poliția anunța că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași.

În urma acestui caz, primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, din partea Partidului Socialiștilor, și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii INI, INSP și BPDS “Fulger”. Ulterior, alte patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore.

Conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, a degenerat la începutul lunii februarie într-un scandal public intens mediatizat, cu acuzații de „persecuție religioasă” și „abuzuri ale statului”. Incidentul a fost rapid preluat și amplificat pe rețelele sociale de canale și actori cunoscuți pentru promovarea narațiunilor pro-ruse, iar la slujba oficiată în fața bisericii a fost observat un cetățean condamnat anterior pentru activitate de mercenariat în estul Ucrainei.