R. Moldova va primi finanțare în valoare de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare, pentru reformarea sectorului energetic și tranziția spre energie verde

Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda R. Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în prima lectură un acord de facilitate de credit, conform unui comunicat de presă.

Scopul tratatului este de a „finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același timp, la promovarea reformelor în sectorul energetic”. Potrivit autorităților, reformele care vor fi implementate vizează modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, precum și protejarea consumatorilor, promovarea politicilor de mediu și de combatere a schimbărilor climatice.

„Toate aceste acțiuni vor duce la facilitarea tranziției către un sistem energetic mai durabil și mai ecologic”, se notează în comunicat.

Împrumutul va fi debursat într-o singură tranșă. Maturitatea împrumutului este de 15 ani, inclusiv perioada de grație de cinci ani. Rambursarea împrumutului va fi efectuată de semianual, în 20 de tranșe egale.

Ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare „Programul pentru tranziția energetică verde” va fi propus Parlamentului pentru examinare în a doua lectură.