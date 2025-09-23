Agenția Franceză pentru Dezvoltare va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații în valoare de peste 44 milioane de euro

Franța va detașa un expert tehnic pe lângă Ministerul Agriculturii din R. Moldova, pentru a sprijini negocierile în sectorul vitivinicol și armonizarea legislației cu acquis-ul european, iar Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații, în valoare de peste 44 milioane de euro, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Conform sursei citate, expertul va avea două misiuni. Pe de o parte, va oferi asistență instituțională în procesul de negociere a Capitolului 11, prin consiliere referitoare la strategia de negociere, implementarea reformelor și monitorizarea aplicării acestora. Pe de altă parte, va sprijini eforturile Republicii Moldova de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul european în sectorul vitivinicol.

Subiectele au fost discutate în cadrul întrevederii secretarului de stat Andrian Digolean cu Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag.

Un alt subiect discutat a vizat posibilitatea deschiderii unei fabrici de procesare în sectorul vitivinicol, care ar putea contribui la sporirea valorii adăugate a producției locale și la diversificarea piețelor de desfacere pentru vinurile moldovenești.

Ministerul precizează că această perspectivă se înscrie în abordarea mai amplă de tranziție către o economie circulară, de care Republica Moldova are nevoie în contextul provocărilor economice și ecologice actuale. O fabrică modernă de procesare vitivinicolă ar putea exemplifica modul în care principiile economiei circulare pot fi aplicate concret, prin:

Reducerea deșeurilor și protejarea mediului, prin valorificarea subproduselor viticole; Creșterea eficienței resurselor, prin tehnologii sustenabile și reutilizarea materialelor; Crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale; Atragerea investițiilor străine, prin proiecte inovative și competitive pe plan internațional.

De asemenea, a fost discutată tema reabilitării sistemelor de irigații care va fi realizată cu sprijinul AFD. În acest sens, ministerul a propus pentru examinare două proiecte importante: reabilitarea SCI „Criulenii de Sus”, care deservește o suprafață de 1794 hectare, și reabilitarea SCI „Călinești”, cu o arie de deservire de 1276 hectare.