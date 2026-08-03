R. Moldova sprijină România în criza energetică: Nuclearelectrica importă energie din Ucraina cu sprijinul Energocom

Compania română Nuclearelectrica achiziționează energie electrică din Ucraina, prin intermediul Energocom, pentru a acoperi deficitul de energie generat de oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut luni, 3 august, de cele două companii.

Potrivit Nuclearelectrica, energia importată va fi utilizată pentru a reduce impactul opririi reactorului asupra pieței de energie din România. Achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din R. Moldova, care în această perioadă acționează ca utilizator de rețea pentru cumpărarea energiei electrice din Ucraina și transportarea acesteia în România.

Reprezentanții companiei române au precizat că această colaborare continuă parteneriatul strategic dintre Nuclearelectrica și Energocom, consolidat prin Memorandumul de Înțelegere semnat în 2023, care vizează întărirea rezilienței energetice și sprijinul reciproc între cele două companii și, implicit, între România și R. Moldova.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc și durabil al acestui parteneriat. Așa cum România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a R. Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanța relațiilor bilaterale construite pe solidaritate”, au transmis reprezentanții Nuclearelectrica.

Compania română a menționat că situația dificilă din România și din regiune, provocată de seceta extremă care a afectat nivelul apei din Dunăre, evidențiază necesitatea unor parteneriate de lungă durată și a unor relații comerciale solide, capabile să asigure sprijin reciproc și stabilitatea sistemelor energetice.

La rândul său, Energocom a declarat că se bucură să poată contribui la gestionarea unei perioade dificile pentru sistemul energetic românesc.