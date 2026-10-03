R. Moldova a intrat în Cartea Recordurilor Guinness: 493 de oameni au format cea mai mare viță-de-vie umană din lume

Este oficial! R. Moldova a stabilit un nou record Guinness World Records pentru „Cea mai mare reprezentare umană a unei vițe-de-vie din lume”. 493 de persoane au format împreună, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, imaginea unei vițe-de-vie, în timpul celei de-a XXV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului.

Recordul a fost confirmat oficial, chiar în timpul evenimentului, de Pravin Patel, adjudecător oficial Guinness World Records. Imaginea viței-de-vie fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness World Records și a avut o lungime de aproximativ 39 de metri. Cei 493 de participanți au fost repartizați astfel încât să formeze toate elementele unei vițe-de-vie: rădăcina și trunchiul central, ramurile, șase struguri, șase frunze și câțiva cârcei de vie. Fiecare componentă a fost evidențiată prin culoarea vestimentației participanților, pentru ca imaginea finală să fie clară și ușor de recunoscut din aer – una dintre condițiile esențiale pentru validarea recordului Guinness World Records.

Astfel, timp de aproximativ 15 minute, cei 493 de participanți au rămas în pozițiile prestabilite, în timp ce adjudecătorul Guinness World Records a verificat respectarea tuturor condițiilor necesare pentru validarea recordului. Printre participanții care au creat „cea mai mare viță-de-vie umană din lume” s-au numărat reprezentanți ai Academiei „Ștefan cel Mare”, ai Universității Tehnice a Moldovei și ai Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație, reprezentanți ai instituțiilor educaționale cu profil medical, invitați ai Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) și membri ai echipei ONVV, dar și oficiali de rang înalt. 493 de oameni au format o singură imagine.

Fiecare participant a avut un loc stabilit din timp, care corespundea elementelor imaginii. Intrarea tuturor elementelor a fost controlată, iar numărul participanților a fost monitorizat cu ajutorul aplicației oficiale Guinness World Records pentru verificarea participanților, utilizată pentru înregistrarea individuală, scanarea codurilor QR și prevenirea numărării duble. Spațiul destinat tentativei a fost separat de zona publicului, cu intrări și ieșiri clar delimitate și controlate, astfel încât numărarea și poziționarea participanților să se desfășoare conform cerințelor Guinness World Records. Formarea imaginii a fost coordonată în teren de 46 de persoane, fiecare responsabilă de un anumit element al viței-de-vie. Două echipe de organizare au gestionat fluxul participanților, traseele de acces și ocuparea pozițiilor, astfel încât cele 493 de persoane să poată forma, într-un timp scurt, o imagine unitară și ușor de recunoscut din aer.