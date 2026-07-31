R. Moldova a importat aproape patru mii de tone de carburanți. Câte zile de consum acoperă stocurile de benzină și motorină disponibile în prezent

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că stocurile de carburanți disponibile în R. Moldova atestă „o ușoară îmbunătățire”. Potrivit acestuia, în prezent, stocurile de benzină acoperă aproximativ 15 zile de consum, iar cele de motorină 8–9 zile.

Joi, 30 iulie, atât prin portul internațional Giurgiulești, cât și prin punctul de trecere Leușeni, au fost importate în jur de 400 de tone de benzină și aproximativ 3500 de tone de motorină. Aceste livrări au permis stațiilor PECO care anterior au raportat lipsă sau insuficiență de motorină să înceapă procesul de refacere a stocurilor.

„Subiectul aprovizionării cu produse petroliere a fost discutat și în cadrul vizitei oficiale de ieri la București, având în vedere că Republica Moldova își asigură cea mai mare parte a necesarului de carburanți din România, de la rafinăriile care operează acolo.

Autoritățile de la București au reiterat deschiderea și susținerea pentru a prioritiza exporturile de produse combustibile către Republica Moldova, așa cum au făcut și în aprilie anul acesta”, a declarat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare de marți, 28 iulie, a cabinetului de miniștri.