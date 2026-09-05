LIVE TEXT Zelenski, după atacurile asupra aeroporturilor din Kiev și Borîspil: „Vom ajusta operațiunile privind spațiul aerian rusesc”. Război în Ucraina, ziua 1655

UPDATE 15:25 Forțele rusești au atacat în mod deliberat aeroporturile din Kiev și Borispil peste noapte. Potrivit Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a declarat acest lucru într-o postare pe Facebook.

„Noaptea trecută, rușii au atacat o întreprindere civilă din Kamianske, în regiunea Dnipro, ucigând patru persoane și rănind alte cinci. Condoleanțe familiilor și celor dragi”, a declarat Zelenski.

Clădiri rezidențiale au fost avariate în mai multe regiuni, inclusiv Herson, Borispil și regiunea Harkov. În Sumî și Mykolaiv, Rusia a atacat centre comerciale cu drone.

„Au existat, de asemenea, atacuri demonstrative rusești asupra aeroporturilor noastre peste noapte – la Kiev și Borispil. Deliberate, pentru prima dată după mult timp. Evident, aceste atacuri rusești asupra aeroporturilor sunt o reacție la discuțiile și pregătirile pentru posibilitatea ca partea americană să folosească o aeronavă pentru a călători în Ucraina și a ateriza pe aeroportul Kiev sau pe aeroportul Borispil. „Șahede” ruso-iraniene ca răspuns la diplomația americană”, a spus Zelenski.

El a adăugat, de asemenea: „Am luat act de această mișcare rusească și săptămâna viitoare ne vom ajusta operațiunile în consecință în ceea ce privește spațiul aerian rusesc, care a devenit periculos din cauza dronelor și rachetelor noastre de pe cer. Desigur, nu există și nu vor exista amenințări la adresa diplomației din partea noastră.”

Ucraina este interesată să apropie pacea, a spus Zelenski. Rusia va fi trasă la răspundere pentru acțiunile sale, a adăugat el.

UPDATE 12:00 O dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), vizavi de Catedrala Sfânta Sofia din centrul Kievului, pe 4 septembrie, rănind cel puțin doisprezece persoane, au declarat autoritățile locale, relatează presa din Ucraina.

O alertă de raid aerian a fost activată la Kiev în jurul orei 15:00, ora locală, urmată de explozii în centrul orașului aproximativ o jumătate de oră mai târziu. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacul a avariat o clădire nerezidențială din districtul Șevcenkivski, fără a oferi mai multe detalii.

Drona viza biroul șefului interimar al SBU, Oleksandr Poklad, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Într-o declarație acordată publicației Kyiv Independent, un fost ofițer de informații a confirmat, de asemenea, că drona rusească părea să lovească locația biroului lui Poklad.

SBU a confirmat că drona a lovit intenționat biroul lui Poklad, dar nu și-a atins scopul, deoarece șeful SBU nu a suferit nicio pagubă. SBU a mai spus că „rușii vor primi un răspuns dureros la loviturile lor”.

„I-am dat lui Poklad sarcina de a răspunde acestui atac rusesc într-un mod adecvat, semnificativ și – dacă este posibil – simetric, odată ce totul va fi gata”, a declarat Zelenski.

UPDATE 09:30 Rusia a atacat orașul Kamianske din regiunea Dnipropetrovsk a Ucrainei în primele ore ale zilei de 5 septembrie, ucigând patru persoane și rănind alte cinci, a anunțat guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Ucraina ar fi ordonat trupelor să respecte un armistițiu temporar, în timp ce trimisii SUA au călătorit la Kiev și Moscova pentru a relua discuțiile de pace. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că Ucraina se va abține de la a ataca Rusia în timpul discuțiilor, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a răspuns la armistițiul propus cu bombe. Potrivit Hanzha, Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete, drone și artilerie peste noapte și în primele ore ale dimineții.

Atacul împotriva orașului Kamianske a ucis patru persoane și a rănit alte cinci, a declarat Hanzha. Trei dintre victimele rănite au fost spitalizate, inclusiv o femeie de 30 de ani, care este acum tratată la terapie intensivă.

O instalație industrială a fost lovită în atac, a declarat Hanzha. Guvernatorul nu a oferit detalii despre țintă.

Mai devreme în cursul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești zburau spre Kamianske.

În timp ce Kievul s-a abținut să atace rafinăriile și centrele logistice ale Rusiei, sirenele de raid aerian au răsunat în orașele din Ucraina pe tot parcursul nopții. Atacurile din Kiev și din regiunea înconjurătoare au lovit o clădire rezidențială și au rănit cel puțin două persoane.