Promitea termoizolarea locuințelor, dar însușea banii fără a-și onora angajamentele. Un bărbat care a cauzat victimelor un prejudiciu de circa 70 mii de lei, condamnat la 7 ani de închisoare

Un bărbat în vârstă 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt, fiind condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Hotărârea n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată.

Conform unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), în perioada iunie 2019 – august 2021, sub pretextul efectuării unor lucrări de termoizolare a apartamentelor, inculpatul a indus în eroare proprietarii mai multor locuințe din municipiul Chișinău, inclusiv din orașul Vadul lui Vodă.

„Inculpatul obținea de la părțile vătămate sume de bani fie cu titlu de avans, fie ca plată pentru servicii, pe care le utiliza în scopuri personale fără a executa lucrările promise. Sumele variau între 2 200 și 6 570 de lei.

Mai târziu, în perioada noiembrie 2021 – decembrie 2022, acesta ar fi comis mai multe furturi din saloane de frumusețe, magazine și apartamente din municipiul Chișinău.

Acțiunile sale erau planificate: se asigura că nu este observat, pătrundea în încăperi sau locuințe și sustrăgea telefoane mobile, mijloace bănești, documente și alte bunuri de valoare, părăsind locul fără a fi surprins”, susțin reprezentanții Procuraturii.

Prin aceste acțiuni, a fost cauzat un prejudiciu material de aproximativ 70 000 de lei.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.

Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.