Mihai Popșoi, convorbire telefonică cu ministrul de Externe al EAU despre situația din Orientul Mijlociu: „Partea emiriană și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijinul deplin pentru siguranța” cetățenilor moldoveni

Ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Cei doi au discutat despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității și stabilității regionale.

În cadrul discuției, a fost menționat faptul că situația creată a determinat închiderea temporară a spațiului aerian, afectând deplasarea cetățenilor străini, inclusiv a unor cetățeni ai R. Moldova aflați pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, se spune într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE).

„Omologul emirian a mulțumit pentru solidaritatea și poziția fermă a R. Moldova în sprijinul menținerii stabilității regionale și a subliniat importanța eforturilor regionale și internaționale pentru prevenirea escaladării situației.

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a abordat, în mod prioritar, situația cetățenilor moldoveni aflați în Emiratele Arabe Unite. Partea emiriană și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijinul deplin pentru asigurarea siguranței acestora și pentru facilitarea gestionării situației în contextul restricțiilor temporare de transport aerian.

La finalul convorbirii, cei doi miniștri au reafirmat interesul pentru continuarea dialogului și consolidarea cooperării bilaterale dintre R. Moldova și Emiratele Arabe Unite”, se spune în comunicatul Ministerului.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

De când a început conflictul, Statele Unite și Israelul au efectuat valuri de atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra țărilor aliniate cu SUA din Orientul Mijlociu. Operațiunea a ucis mai mulți dintre liderii militari și politici ai Iranului, inclusiv liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Armata SUA a recunoscut moartea a șase membri ai serviciilor, în timp ce Societatea Crucea Roșie din Iran a spus că mai mult de 500 de persoane au fost ucise în țară.