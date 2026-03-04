Emmanuel Macron anunță că portavionul Charles de Gaulle va fi trimis în Mediterană: „Avem interese economice de protejat”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, 4 martie, că Franța își trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană și că lucrează la formarea unei coaliții care să contribuie la securizarea traficului maritim pus în pericol de criza tot mai gravă din Orientul Mijlociu, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Într-un discurs televizat adresat națiunii, Macron a spus că este necesară o acțiune în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz este închisă, iar rutele maritime prin Canalul Suez și Marea Roșie sunt amenințate de extinderea conflictului.

„Avem interese economice de protejat, deoarece prețurile petrolului, prețurile gazelor și situația comerțului internațional sunt profund perturbate de acest război”, a declarat Macron.

El a precizat că Franța a trimis, de asemenea, o fregată în Cipru și că a doborât drone pe cerul deasupra aliaților săi din Golf.

Avioanele Rafale s-au numărat printre mijloacele utilizate.

„Avem acorduri de apărare care ne leagă de Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Acestea din urmă sunt vizate în mod special, iar noi le datorăm solidaritate”, a spus Macron.

El a afirmat că Franța își ajută cetățenii care doresc să părăsească regiunea și că două zboruri urmau să ajungă la Paris marți seara. De asemenea, securitatea a fost consolidată în anumite locații din Franța, a adăugat el.

Macron a declarat că Iranul însuși „poartă responsabilitatea principală” pentru acțiunea americano-israeliană, dar a adăugat: „Statele Unite ale Americii și Israelul au decis să lanseze operațiuni militare, acestea au fost desfășurate în afara dreptului internațional, lucru pe care nu îl putem aproba”.