Profesorii vor putea lucra la distanță cât elevii sunt în vacanță. Prezența fizică va putea fi solicitată pentru cel mult două zile

În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit noilor modificări, directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână.

Prevederea se conține în modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, aprobată prin Ordinul nr. 726/2021.

Astfel, în vacanța intersemestrială și cele de scurtă durată (toamnă, primăvară, Paști), prezența fizică va putea fi solicitată pentru cel mult două zile din durata totală a vacanței.

Potrivit MEC, în perioada vacanței de vară, activitatea cu prezență fizică se va desfășura conform graficului aprobat, dar nu va depăși 40% din timpul de muncă lunar al cadrului didactic (aproximativ două zile pe săptămână), cu excepția perioadei concediului anual de odihnă.

„Modificările fac parte dintr-un nou pachet de debirocratizare, care urmărește îmbunătățirea managementului instituțional, asigurarea stării de bine a profesorilor și diminuarea epuizării profesionale. Printre măsuri se numără eficientizarea procesului de evaluare și simplificarea procedurilor de raportare pentru cadrele didactice implicate în implementarea incluziunii.

MEC va continua procesele de digitalizare a raportării, evidenței, statisticii și schimbului de date. De asemenea, gradele didactice vor fi permanentizate după un anumit număr de confirmări – două confirmări pentru gradul didactic II și o confirmare pentru gradul didactic I”, se arată în comunicatul Ministerului.

„Modificările au scopul de a reduce volumul hârtiilor din sistemul educațional și de a oferi profesorilor mai mult timp pentru interacțiunea cu elevii, precum și de a scoate presiunea de pe cadrele didactice”, susține Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

Pachetul de măsuri, care urmează să fie implementat pe parcursul anului 2026, a fost consultat cu sindicatele și organizațiile din domeniu.

În ultimii ani, pachetele de debirocratizare au dus la reducerea semnificativă a controalelor și documentelor obligatorii din școli și grădinițe. Au fost eliminate acreditarea și evaluarea externă pentru instituțiile publice, au fost excluse numeroase rapoarte și registre, iar profesorii nu mai sunt obligați să raporteze utilizarea compensației de 4000 de lei pentru materiale didactice.