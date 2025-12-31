Procurorul Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. Anterior, el a picat pre-vettingul

Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, a promovat evaluarea integrității etice și financiare, anunță Comisia de Evaluare a Procurorilor într-un comunicat. În 2023, când candida la funcția de membru al CSP, acesta nu a trecut de pre-vetting.

„În cadrul procedurii de evaluare, Completul F al Comisiei a analizat în detaliu informațiile relevante privind integritatea etică și financiară a procurorului. Pe baza informațiilor acumulate, Completul a adresat subiectului o rundă de întrebări de clarificare în scris, la care acesta a răspuns, prezentând documente confirmative. Totodată, procurorul a participat la o audiere publică“, se precizează în comunicat.

Comisia a propus ca Gheorghe Borș promovarea evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023. Raportul de evaluare a fost transmis la 30 decembrie 2025 subiectului evaluării, dar și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru adoptarea unei hotărâri.

Consiliul Superior al Procurorilor urmează să se pronunțe asupra propunerii Comisiei în termen de 30 de zile. Documentul va fi făcut public după examinarea acestuia de către CSP, adoptarea hotărârii corespunzătoare și expirarea termenului legal de contestare.

Nepromovarea evaluării în 2023

Procurorul a participat anterior la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, trecând prin procesul de pre-vettin. Interviul public a durat puțin peste o oră, iar întrebările membrilor Comisiei adresate candidatului s-au referit la aspecte ce țin de integritatea financiară a acestuia. Pe data de 7 iunie 2023, Comisia pre-vetting a anunțat că Gheorghe Borș nu a promovat evaluarea, întrucât nu a întrunit criteriile de integritate financiară și etică.

Procurorul Gheorghe Borș activează în sistemul procuraturii din 1998, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Hîncești. Acum el procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, funcție deținută din 2017.