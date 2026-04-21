Procurorii din România au dispus urmărirea penală a 17 persoane în dosarul privind înlocuirea elicopterului prăbușit în 2016 în R. Moldova

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel din Romînia anunţă, marţi, 21 aprilie, urmărirea penală a 17 persoane în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului românesc care s-a prăbuşit în 2016 în R. Moldova. În urma daunei totale, părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

Aeronava a fost preluată de pe insula Guernsey, teritoriu care aparţinea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene. Pentru noua aeronavă, potrivit procurorilor, nu s-au îndeplinit formalităţile vamale, prejudiciul estimat fiind de peste 4,4 milioane de RON, conform News.ro.

„La data de 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne al României, aflat în misiune tip S.M.U.R.D. în R. Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş, accidentul soldându-se cu dauna totală a elicopterului şi cu decesul celor patru persoane aflate la bord. În vederea soluţionării dosarului de daună privind «Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor», asiguratorul avea opţiunea de a achita asiguratului Inspectoratului General de Aviație (I.G.Av), valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23 de milioane roni (5 milioane de euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare”, precizează procurorii militari.

„În contextul procesului de înlocuire al aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, I.G.Av. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparţinea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorităţii, putea fi realizată numai după efectuarea formalităţilor vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă”, au mai transmis procurorii.

Aceștia afirmă că, din analiza actelor de urmărire penală efectuate până în prezent, s-a constatat că introducerea acestei aeronave în România şi exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităţilor vamale, cu consecinţa producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4 milioane de roni.

„Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligaţia de despăgubire izvorâtă din poliţa de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02 iunie 2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă şi pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4 milionae de roni, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a fost audiat în cursul zilei de marţi.

El şi-a reafirmat disponibilitatea de a colabora cu anchetatorii şi de a sprijini orice demers de aflare a adevărului, însă reclamă că „nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existenţa unor fapte de natură penală”.

Pe 2 iunie 2016, toate cele patru persoane aflate la bordul elicopterului SMURD Iaşi care s-a prăbuşit la aproximativ 100 de metri de o pădure din raionul Cantemir din R. Moldova şi-au pierdut viaţa. Cele patru persoane erau asistentul medical Gabi Sandu şi medicul Mihaela Dumea de la Spitalul „Sfântu Spiridon” din Iaşi, pilotul Doru Gavril şi copilotul Voicu Şoican.