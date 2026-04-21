NYT „Donnyland”? Ucraina propune redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

Ucraina ar fi propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea președintelui american Donald Trump, scrie The New York Times. Potrivit sursei citate, propunerea reflectă o realitate globală în care guvernele apelează la vanitatea președintelui Trump pentru a obține puterea americană de partea lor.

Când Polonia a căutat o bază militară americană în 2018, a lansat ideea drept Fort Trump.

Când Armenia și Azerbaidjanul au semnat un angajament de pace la Casa Albă anul trecut, au numit legătura de transport creată Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională.

Cel mai improbabil exemplu în care numele președintelui Trump a fost împrumutat unui punct de criză geopolitică ar putea fi unul care a rămas ascuns publicului până acum. În discuțiile de pace din Ucraina din ultimele luni, oficialii ucraineni au sugerat că o parte din regiunea Donbas a țării pentru care Rusia încă luptă ar putea fi numită „Donnyland”.

Denumirea, o referință la „Donbas” și „Donald”, a fost menționată de patru persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit despre aceasta sub condiția anonimatului pentru NYTimes din cauza secretului care le înconjoară.

Sursa: nytimes.com

„Când un negociator ucrainean a menționat pentru prima dată termenul, parțial în glumă, a făcut-o ca parte a unei încercări de a convinge administrația Trump să se opună mai mult revendicărilor teritoriale ale Rusiei, potrivit a trei dintre persoanele familiarizate cu discuțiile. Președintele Vladimir Putin a promis că va continua lupta până când forțele rusești vor ajunge la o graniță administrativă cheie la marginea Donbasului, regiunea industrială din estul Ucrainei unde Kremlinul a început pentru prima dată războiul în 2014.

Faptul că un nume care evocă Disneyland a fost aplicat unei zone depopulate și decimate din zona ucraineană minieră de cărbune și oțel ar putea părea șocant, având în vedere că cele mai sângeroase lupte din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace continuă să facă ravagii. Dar reflectă și o realitate globală în care guvernele apelează la vanitatea domnului Trump pentru a obține puterea americană de partea lor”, a scris The New York Times.

Pentru Ucraina, efortul nu a dat încă roade. Termenul a continuat să fie folosit în discuții, deși nu se știe dacă este scris în vreun document oficial. Negociatorii au evocat, de asemenea, posibilitatea ca Consiliul pentru Pace al lui Trump să joace un rol în administrarea zonei, deși nici Rusia, nici Ucraina nu s-au alăturat până acum, potrivit a patru persoane familiarizate cu discuțiile.

Însă Rusia nu a acceptat ideea unui acord care să fie acceptabil pentru Ucraina. Acest lucru a lăsat soarta zonei pe care ucrainenii au propus-o să o numească Donnyland – lungă de aproximativ 80 de kilometri și lățime de 64 de kilometri – ca unul dintre principalele puncte de blocaj ale negocierilor.

Discuțiile cu Ucraina au continuat în culise în ultimele săptămâni, chiar dacă principalii negociatori americani, Steve Witkoff, prieten apropiat și trimis special al domnului Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui, s-au concentrat pe războiul cu Iranul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că se așteaptă ca Witkoff și Kushner să viziteze Ucraina în curând. Dar o persoană familiarizată cu discuțiile a spus că americanii încă așteaptă suficiente progrese pentru a justifica o astfel de călătorie și că intenționează să facă o altă vizită și în Rusia.

„Ucraina merge mai departe. Aș vrea să se înțeleagă”, a declarat Donald Trump reporterilor săptămâna trecută. „Vom vedea ce se întâmplă. Se întâmplă lucruri acolo.”

Donald Trump a promis în campania sa prezidențială că va pune capăt războiului din Ucraina în termen de 24 de ore. El și principalii săi negociatori au petrecut deja mai mult de un an încercând să încheie un acord de pace, petrecând ore întregi în discuții cu Vladimir Putin și frustrând oficialii ucraineni cu aparența că acționează ca mediatori, în loc să apere Ucraina.

„Donnyland” a fost o modalitate prin care ucrainenii au încercat să-l convingă pe Trump să fie mai de partea lor. Încă de când Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska în august anul trecut, administrația Trump a semnalat că ar putea sprijini un acord de pace în care Ucraina s-ar retrage la granița administrativă a regiunii Donețk, una dintre provinciile din Donbas – o mișcare pe care criticii au văzut-o ca o concesie majoră față de Kremlin.