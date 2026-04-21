Abandonul și absenteismul școlar, discutate cu reprezentanți din toată țara la Ministerul Educației și Cercetării

Mecanismele de prevenire a abandonului și absenteismului școlar au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu participarea reprezentanților direcțiilor raionale/municipale de educație, mediatorilor comunitari și organizațiilor obștești rome, precum și a partenerilor de dezvoltare. Discuțiile au vizat principalele provocări și soluții pentru combaterea acestor fenomene, cu accent pe copiii din comunitățile vulnerabile, comunică MEC.

Conform MEC, participanții au evidențiat necesitatea consolidării mecanismelor interinstituționale de intervenție timpurie, subliniind rolul esențial al mediatorilor comunitari și educaționali în identificarea copiilor aflați în afara sistemului educațional.

De asemenea, au fost prezentate bune practici locale, precum implicarea mediatorilor comunitari în monitorizarea frecvenței și vizitele la domiciliu.

„Participanții au subliniat importanța extinderii programelor de sprijin educațional, inclusiv „Școală după școală” și a celor remediale, precum și rolul important al stimulentelor financiare în menținerea elevilor în sistemul educațional. Un accent aparte a fost pus pe colaborarea cu părinții și pe creșterea nivelului de conștientizare a importanței educației, precum și pe necesitatea dezvoltării competențelor cadrelor didactice pentru activitatea în medii multiculturale”, se arată în comunicatul MEC.

În acest sens, în cadrul ședinței s-a propus instituirea unor mecanisme clare de monitorizare periodică privind frecvența și abandonul școlar. De asemenea, a fost discutată necesitatea consolidării parteneriatelor cu organizațiile internaționale și donatorii, în vederea susținerii și extinderii inițiativelor existente.