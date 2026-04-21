R. Moldova, România, Bulgaria și Ucraina formează cea mai mare structură de cooperare din estul UE, lansată la Constanța

Consiliul Județean Constanța a adoptat marți, 21 aprilie, prima hotărâre de aprobare a participării la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială „EAST GATE”, marcând debutul oficial al procesului de înregistrare a celei mai ample structuri de cooperare teritorială din estul Uniunii Europene, se arată în comunicatul grupării.

Hotărârea adoptată aprobă participarea Consiliului Județean Constanța, instituția-gazdă a sediului GECT, și autorizează semnarea Convenției constitutive și a Statutului grupării.

„GECT EAST GATE a fost constituită la 19 martie 2026, la Palatul Parlamentului României, cu participarea a 238 de delegați din patru state: România, Bulgaria, R. Moldova și Ucraina. Gruparea va cuprinde peste 300 de entități membre și va deveni cea mai mare Grupare Europeană de Cooperare Teritorială cu legătură teritorială directă între UE, Ucraina și R. Moldova”, se mai arată în comunicat.

Adoptarea hotărârii de către Consiliul Județean Constanța declanșează simultan procesul de adoptare a hotărârilor de participare de către consiliile locale și regionale din România, Ucraina și Bulgaria.

„Hotărârea adoptată astăzi de Consiliul Județean Constanța pune în mișcare un proces care va implica sute de administrații din patru țări. Urmează adoptarea deciziilor de către fiecare entitate membră, semnarea actelor fondatoare și avizarea de către guvernele României, Bulgariei, Ucrainei și Republicii Moldova. Este un drum complex, dar astăzi am făcut primul pas concret”, a declarat Sergiu Suharenco, directorul cu mandat tranzitoriu al GECT EAST GATE.