Procurorii cer câte 7 ani de închisoare pentru doi foști angajați ai Aeroportului Internațional Chișinău, într-un dosar de abuz în serviciu. Când urmează să fie pronunțată sentința

Luni, 21 septembrie, în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au fost finalizate dezbaterile judiciare în cauza penală în care fostul director general interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și fostul director al Departamentului financiar-administrativ al întreprinderii sunt acuzați de abuz de serviciu, săvârșit „în interesul unui grup criminal organizat, cu cauzarea daunelor considerabile exprimate în proporții deosebit de mari, drepturilor şi intereselor legale” ale întreprinderii de stat, informează Procuratura Anticorupție (PA) printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, cei doi învinuiți sunt fostul deputat al ex-partidului „Șor”, Petru Jardan, tot el ex-director general interimar al Aeroportului, și Alexandru Ciutac, fost director financiar al întreprinderii.

Ziarul de Gardă l-a contactat pe Petru Jardan, însă acesta are telefonul deconectat.

Potrivit PA, cei doi inculpați, acționând în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor și cunoscând că activele întreprinderii urmau să fie concesionate, ar fi întreprins acțiuni pentru diminuarea cheltuielilor SRL „Avia Invest”, transferând asupra Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” obligația de achitare a primelor de asigurare care urmau a fi achitate de către SRL „Avia Invest”.

„Astfel, unul dintre inculpați, care activa în calitate de director general interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379 020 de dolari, iar ulterior, din contul întreprinderii de stat, au fost achitate companiei de asigurare primele de asigurare.

Unele plăți ar fi fost efectuate în pofida faptului că, potrivit contractului de concesiune încheiat la 30 august 2013 între Agenția Proprietății Publice și SRL „Avia Invest”, obligația de procurare și menținere a asigurărilor reveneau deja întreprinderii concesionare, adică SRL „Avia Invest”.

Totodată, la 1 noiembrie 2013, polița de asigurare a fost emisă pe numele SRL „Avia Invest”, iar drepturile și obligațiile Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” au revenit întreprinderii concesionare SRL „Avia Invest”. Cu toate acestea, inculpații ar fi omis să înregistreze acordul adițional în evidența contabilă a întreprinderii de stat, fapt care ar fi permis nerestituirea sumelor achitate către Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.

În consecință, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” ar fi fost prejudiciată cu 3 690 687,94 de lei”, se spune în comunicatul PA.

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea în privința inculpaților a unei pedepse sub formă de 7 ani închisoare în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții pe un termen de 5 ani. În scopul executării pedepsei cu închisoare, s-a solicitat aplicarea în privința inculpaților a măsurii preventive – arestarea preventivă.

Procurorii au mai solicitat admiterea acțiunii civile formulate de Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău, cu încasarea din contul inculpaților în beneficiul părții civile a sumei de 3 690 687, 94 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune.

Învinuiții nu și-au recunoscut vina.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 20 noiembrie 2026, ora 15:00.