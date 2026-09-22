Ministrul Energiei nu neagă că gazele naturale s-ar putea scumpi în perioada următoare: „Vom ști cât ne vor costa gazele pentru octombrie abia pe 30 septembrie”

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, sugerează că tariful la gazele naturale s-ar putea scumpi în perioada următoare. După ședința Guvernului din 22 septembrie, oficialul a declarat că prețul gazelor naturale pentru luna octombrie va fi cunoscut abia pe 30 septembrie.

„Energocom achiziționează gazele la o formulă de preț TTF Front Month indexat. Corespunzător, prețul pentru luna următoare este cunoscut abia pe data de 30 a lunii anterioare. Vom ști clar cât ne vor costa gazele pentru octombrie abia pe 30 septembrie. Dar adevărul este că, pe lângă devierile negative acumulate de Energocom în perioada verii, care nu au fost incluse în tarif, deja devierile cumulate depășesc 180 de milioane de lei”, a declarat Junghietu, menționând că, potrivit metodologiei, comapnia Energocom urmează să se adreseze ANRE-ului pentru o eventuală solicitare în acest sens.

De asemenea, ministrul Energiei a declarat că un deficit de gaze naturale nu se prevede în R. Moldova.

„Energocom și-a făcut treaba: a achiziționat o bună parte din cantitatea necesară pentru sezonul de iarnă și pentru anul gazier. Acum lucrează la completarea acelei obligații de stocare pe care trebuie să o facă până la 1 noiembrie. Presiunea de pe piețele internaționale, de pe piața europeană, generează anumite riscuri. Observăm totuși că volumele gazului natural lichefiat din Orientul Mijlociu din Qatar încă nu ajunge pe piața europeană. Câmpul mare petrolier din Norvegia, care aprovizionează piața europeană cu gaze, este într-un proces de mentenanță (…).

La capitolul gazele naturale, trebuie să fim pregătiți pentru a interveni rapid în contextul în care prețurile sunt încă impredictibile. Ele au o variație în ultimele zile, dar totuși prețul actual de achiziție este net superior celui inclus în tarif (…)”, a spus el.

Totodată, Dorin Junghietu a menționat că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină rapid în cazul în care prețul motorinei va depăși 40 de lei per litru.

Între timp, S.A. „Termoelectrica” solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețului pentru energia termică livrată consumatorilor. De asemenea, S.A. „CET-Nord”, care deservește consumatorii din nordul țării, cere majorarea tarifului pentru energia termică. Ambele solicitări au fost publicate marți, 22 septembrie, pe site-ul ANRE.

Astfel, S.A. „Termoelectrica” solicită ca locuitorii capitalei să achite 3689 de lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică, cu 1662 de lei mai mult decât tariful actual, de 2020 de lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.

Totodată, S.A. „CET-Nord” solicită ANRE aprobarea unui preț de 4314 lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică livrată consumatorilor din nordul țării. Tariful actual este de 2201 lei/Gcal, fără TVA, aprobat în februarie 2026.