Companiile care nu vor încheia contracte cu un furnizor pe piața liberă până la 1 aprilie 2026 ar putea rămâne fără gaze naturale, atenționează ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii non-casnici mari că, dacă până la 1 aprilie 2026 nu vor contracta un furnizor de gaze naturale de pe piața concurențială, aceștia riscă să rămână fără livrarea gazelor naturale.

Potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale.

„La această etapă, din totalul de 204 de consumatori mari vizați, doar 82 au finalizat procedurile de contractare pe piața liberă. Lista consumatorilor mari poate fi consultată pe pagina oficială a ANRE.

ANRE atenționează că, începând cu data de 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari, care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă pot rămâne fără livrarea gazelor naturale. Lipsa unui contract, conform prevederilor legale, poate conduce la sistarea furnizării, fapt care poate afecta funcționare a activităților economice și continuitatea proceselor operaționale ale întreprinderilor vizate”, scrie ANRE.

Conform prevederilor art.114 alin.(4) a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit, adică 1 aprilie 2026.

ANRE mai anunță despre organizarea Forumului „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”, în cadrul căruia vor fi prezentate informațiile necesare privind procedura de trecere pe piața liberă, drepturile și obligațiile consumatorilor, precum și pașii concreți care trebuie urmați.

Potrivit Ministerului Energiei, în anul 2025, în R. Moldova erau înregistrați 189 de consumatori non-casnici mari, dintre care 68 au trecut deja pe piața liberă.