Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat cu prilejul Zilei Independenței: cine sunt cele peste 100 de persoane și instituții decorate

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat, cu prilejul Zilei Independenței, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni și instituții care „s-au remarcat prin activitatea desfășurată în diverse domenii”, precum educație, cultură, administrație publică, apărare și securitate, stat de drept și ordine publică, mass-media și energie.

Printre cei decorați cu „Ordinul Onoarei” se află președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, și șapte instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

„Distincțiile au fost acordate în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru profesionalism și activitate intensă desfășurată în domenii esențiale pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea Republicii Moldova, pentru contribuția substanțială la promovarea valorilor culturale și naționale, precum și a imaginii și intereselor țării noastre pe plan internațional”, se arată într-un comunicat de presă emis de Președinție.

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