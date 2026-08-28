Inspecția sistemelor de încălzire din clădiri va fi efectuată în baza unui nou regulament propus de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei va propune Guvernului spre aprobare Regulamentul privind inspecția sistemelor de încălzire, care stabilește noi reguli pentru verificarea periodică a performanței sistemelor de încălzire din clădirile din R. Moldova.

„Noile prevederi se vor aplica sistemelor de încălzire sau sistemelor combinate de încălzire cu o putere nominală utilă de peste 70 kW. În această categorie pot intra sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și cele din instituții de învățământ și medicale, clădiri de birouri, hoteluri și restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte clădiri publice”, conform Ministerului Energiei.

Instalațiile individuale de încălzire din apartamente nu vor intra sub incidența Regulamentului.

Periodicitatea inspecțiilor va fi stabilită în funcție de puterea sistemului.

„Astfel, sistemele cu o putere nominală utilă cuprinsă între 70 și 290 kW vor fi inspectate o dată la cinci ani, iar cele cu o putere de peste 290 kW – o dată la trei ani”, se arată în comunicatul Ministerului.

În cadrul inspecțiilor va fi evaluată performanța energetică a sistemelor de încălzire, iar în baza constatărilor vor fi formulate recomandări pentru îmbunătățirea eficienței acestora. Recomandările pot viza, între altele, modernizarea sau înlocuirea generatoarelor de căldură ori aplicarea unor soluții alternative mai eficiente din punct de vedere energetic.

Proiectul stabilește și cerințele privind ținerea unui Registru electronic al rapoartelor de inspecție, care va face parte din Sistemul informațional național privind performanța energetică a clădirilor, gestionat de IP Centrul Național pentru Energie Durabilă.

„Implementarea noului mecanism urmărește creșterea eficienței energetice a sistemelor de încălzire și reducerea consumurilor și costurilor de operare. Totodată, recomandările formulate în urma inspecțiilor vor putea contribui la reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de CO₂”, potrivit Ministerului Energiei.

Pentru asigurarea serviciilor de inspecție, urmează să fie format și calificat personal specializat. Se estimează necesitatea formării a aproximativ 100–150 de inspectori.

Documentul a fost supus consultărilor publice și procesului de avizare și urmează să fie promovat pentru aprobare de către Guvern. După aprobare, Regulamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.