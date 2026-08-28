Nepalul refuză ajutorul străin, deși sute de turiști sunt dați dispăruți după inundațiile devastatoare: „Nu avem nevoie”

Nepalul nu are nevoie de asistență străină pentru operațiunile de căutare și salvare în urma inundațiilor și alunecărilor de teren care a măturat mai multe localități, a declarat vineri, 28 august, Ministerul de Externe al țării, în pofida ofertelor de ajutor venite din partea mai multor state ai căror cetățeni sunt dați dispăruți în urma dezastrului, relatează Reuters.

Inundațiile și alunecările de teren au devastat zone întregi, inclusiv cartierul Rasuwa, situat în apropierea graniței cu China, distrugând complet localități, avariind proiecte hidroelectrice și provocând moartea a aproape 500 de persoane.

Sute de cetățeni străini sunt în continuare dați dispăruți. Coreea de Sud a anunțat că a trimis deja în Nepal o echipă de intervenție și că va trimite de asemenea o echipă pentru ajutorarea victimelor dezastrului.

Însă Ministerul de Externe al Nepalului a subliniat vineri că autoritățile locale sunt cele care gestionează operațiunile de salvare.

„Oferta de ajutor este firească. Instituțiile noastre de securitate desfășoară operațiunile de căutare și salvare. Deocamdată, nu avem nevoie de un astfel de ajutor”, a declarat Lok Bahadur Chhetri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kathmandu, fără a oferi alte detalii.

Coreea de Sud a admis că Nepalul i-a refuzat ajutorul

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat ulterior că Nepalul a indicat că, pentru moment, nu intenționează să accepte echipe străine de salvare.

„Coreea de Sud va continua negocierile cu Nepalul în această privință”, a adăugat ministerul.

Ministrul sud-coreean de externe Cho Hyun a precizat într-un mesaj separat pe care l-a publicat pe rețeaua „X” că guvernul de la Seul a promis un milion de dolari sub formă de ajutor umanitar, prin intermediul organizațiilor internaționale.

Ministerul de Externe de la Seul a precizat miercuri că nouă cetățeni sud-coreeni care lucrau la o centrală hidroelectrică erau dați dispăruți, iar alți 10 erau blocați.

Numeroase țări au oferit asistență Nepalului pentru a-și găsi cetățenii dați dispăruți în urma dezastrului

Publicația nepaleză Kathmandu Post a relatat că India, China, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka și Bangladesh au cerut guvernului nepalez să permită echipelor lor de căutare și salvare să participe la operațiuni.

Dinesh Bhattarai, fost ambasador al Nepalului la Organizația Națiunilor Unite, a declarat că reticența guvernului de a accepta echipe străine de căutare și salvare ar putea avea legătură cu situația delicată din punct de vedere politic a districtului Rasuwa, afectat de inundații și situat la granița cu regiunea Tibet din China.

„Este posibil să fi luat în considerare sensibilitatea geografică a regiunii și să fi decis să nu accepte echipe străine”, a declarat Bhattarai pentru Reuters.

În contextul inundațiilor și alunecărilor de teren care au afectat regiunea Gyirong, situată în apropierea frontierei dintre Nepal și Regiunea Autonomă Tibet din Republica Populară Chineză, reprezentanții Ambasadei R. Moldova în China au făcut apel către cetățenii moldoveni aflați în zona de risc sau în localitățile învecinate să manifeste maximă prudență, să urmeze indicațiile autorităților locale și să contacteze Ambasada dacă au nevoie de asistență consulară.

Joi, echipele de salvare au căutat supraviețuitori în văile și pe versanții acoperiți de moloz din Nepal, în timp ce peste o mie de persoane erau încă date dispărute atât acolo, cât și în China vecină, după ce un val de gheață, noroi și pietre s-a prăbușit într-un râu de munte, provocând o inundație fulgerătoare catastrofală, scrie Reuters.

Autoritățile din Nepal au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către miile de persoane izolate în orașe și văi în urma dezastrului de miercuri, care a măturat o rută aglomerată de drumeți și pelerini, care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet.

Poliția a declarat că au murit 359 de persoane, zeci de cadavre fiind purtate de ape în câmpie, de unde au fost recuperate.