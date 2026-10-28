Premierul Norvegiei spune că apelul telefonic cu Putin a fost un efort de a-i prezenta acestuia opinia europenilor

Prim-ministrul Norvegiei a declarat miercuri, 28 octombrie, despre apelul telefonic cu Vladimir Putin și președintele Finlandei, că acesta a avut scopul de a se asigura că liderul rus aude opiniile europene, precum și pe cele americane, transmite Reuters.

Apelul telefonic din 27 octombrie, dintre Putin, președintele Rusiei, președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a rupt o practică îndelungată în rândul liderilor vest-europeni de a evita contactul direct cu Kremlinul și a fost criticat de aliați, inclusiv de daneza Mette Frederiksen.

Apelul telefonic de 90 de minute a avut loc înainte de ceea ce se așteaptă să fie primele discuții față în față din februarie între oficiali ucraineni și ruși, care vor avea loc la Abu Dhabi luna viitoare.

„Noi (Stubb și cu mine) ne-am concentrat pe a privi înainte, pe ceea ce trebuie să se întâmple pentru ca acest război să nu continue la nesfârșit timp de luni de zile, cu oameni murind… și este și mai dificil să găsești o soluție”, a declarat Stoere pentru postul public de televiziune NRK.

„Nu cred că (Putin) își va schimba părerea, dar va auzi poziția noastră foarte clar. Sunt îngrijorat că unele dintre aceste mesaje nu ajung la el atunci când americanii vor vorbi cu el”, a spus el.

Norvegia, a spus Stoere, a fost dornică să introducă măsuri de dezescaladare, cum ar fi oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina, oprirea atacurilor asupra navelor care exportă cereale ucrainene și efectuarea de schimburi de prizonieri de război.

Întrebat dacă ar putea exista pace fără ca Ucraina să cedeze teritoriu, Stoere a spus:

„Astăzi, Rusia controlează aproape 20% (din teritoriul ucrainean). Ucraina nu va semna niciodată un acord care să recunoască faptul că a pierdut teritoriu, dar dacă poate considera linia frontului actuală ca o realitate și ca punct de plecare, aceasta este o altă întrebare. (…) Și marea întrebare este ce fel de garanții de securitate pot exista pentru Ucraina după un acord de pace? Putin recunoaște că aceasta este marea întrebare”.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că apelul de marți, 27 octombrie, nu a oferit nimic nou în conflictul din Ucraina și că țările europene doresc pur și simplu un rol în procesul de negocieri.