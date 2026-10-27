Premierul Norvegiei și președintele Finlandei au avut o convorbire telefonică cu Putin

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere au avut marți, 27 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina, a anunțat biroul lui Stubb într-un comunicat, potrivit Reuters.

Liderii vest-europeni au evitat în mare parte contactul cu Putin de când Rusia a lansat războiul său la scară largă în Ucraina în februarie 2022.

„Discuția a fost sinceră și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a celei europene în general. Încheierea războiului necesită discuții directe”, a declarat Stubb într-un comunicat.

Rusia a acuzat frecvent guvernele europene că au alimentat războiul prin înarmarea Ucrainei și refuzul de a discuta cu Moscova.

Poziția lor a fost în contrast cu cea a președintelui american Donald Trump, care a dialogat cu Putin și a încercat – până acum fără succes – să mediază un acord de pace.

Stoere și Stubb s-au întâlnit săptămâna trecută la Oslo cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte ca Witkoff să se întâlnească cu Putin la Sankt Petersburg.

Kremlinul a declarat, după discuțiile Putin-Witkoff, că Rusia este dispusă să reia discuțiile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, în noiembrie, pentru prima dată din februarie.