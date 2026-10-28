Israel: Rezultat indecis la alegerile parlamentare

Sondajele la ieșirea de la urne arată că blocul lui Netanyahu va pierde majoritatea în parlamentul Israelului, deși partidul său, Likud, rămâne principala forță din Knesset, relatează DW despre alegerile desfășurate marți, 27 octombrie.

Raportări contradictorii și scoruri foarte strânse în sondajele publicate la finalul alegerilor parlamentare din Israel, desfășurate pe 27 octombrie 2026.

Unele anunță un avantaj pentru blocul electoral de dreapta, din jurul premierului în funcție Benjamin Netanyahu și partidului acestuia, Likud, altele, dimpotrivă, dau în frunte coaliția adversarilor săi, condusă de generalul în rezervă Gadi Eisenkot, perceput drept concurent principal al șefului Guvernului, și de Yair Lapid, liderul opoziției parlamentare.

Likud, partidul cel mai important din Blocul Netanyahu, este cotat cu 24 până la 27 de mandate din totalul de 120 de fotolii parlamentare, față de 32, în actualul parlament de la Ierusalim. Pentru Yashar, gruparea lui Eisenkot, estimarea oscilează între 20 și 23 de mandate.

Pentru a forma o majoritate este nevoie de 61 de deputați. Ambele blocuri electorale se învârt în jurul a 50. Alte 17 sau 18 ar reveni unor partide mai mici, între care reprezentanți ai cetățenilor israelieni de origine arabă.

Prezența la urne, cea mai mare din acest mileniu

Conform tradiției, președintele Isaac Herzog urmează să însărcineze cu formarea guvernului deputatul care are cele mai mari șanse de a crea o majoritate.

Încă nu este clar dacă premierul în funcție ar putea aduna minimul necesar pentru un vot de învestitură. O problemă au însă și partidele din opoziție, care au făcut cunoscut că refuză o coaliție de guvernământ alături de formațiunile arabe care nu au declarat Hamas organizație teroristă.

O coaliție de centru, după o eventuală rupere a celor două blocuri electorale majore, nu este o ipoteză complet exclusă.

În 2009, Netanyahu avea cu un deputat mai puțin decât Tzipi Livni, dar a primit mandat de prim-ministru pentru că a convins mai mulți parlamentari să i se alăture în susținerea unui guvern.

La alegerile pentru al 26-lea Knesset au avut drept de vot aproximativ 7,3 milioane de cetățeni israelieni. La închiderea secțiilor de vot au fost numărați ca prezenți la urne 77,7% din alegători, cel mai mare scor înregistrat în Israel din 1999. De altfel, Netanyahu a comentat de mai multe ori astăzi că prezența masivă a cetățenilor de origine arabă la vot este „o urgență” și o „chestiune de viață și de moarte”.