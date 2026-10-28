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LIVE TEXT Ucraina a atacat regiunea Tula, fabrica chimică „Azot” este în flăcări. Război în Ucraina, ziua 1708

Sursa: Exilenova+

UPDATE 12:45 Ucraina a atacat regiunea Tula, fabrica chimică „Azot” – unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte azotate din Rusia, care produce amoniac, azotat de amoniu, uree și metanol – este în flăcări, a anunțat guvernatorul regiunii Dmitri Miliaev.

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„Unitățile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au distrus 64 de drone ucrainene deasupra teritoriului regiunii Tula.

În Novomoskovsk, o clădire de locuințe a fost avariată în urma prăbușirii unei drone. Pentru locuitori a fost amenajat un punct de cazare temporară.

Există o persoană rănită, care a fost transportată la spitalul municipal din Novomoskovsk, unde i se acordă toată asistența medicală necesară”, a scris Miliaev.

Conform datelor Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, întreprinderea furniza acid azotic uzinei „Sverdlov” din Dzerjinsk, care produce explozivi, scrie hromadske.

UPDATE 09:03 În timpul nopții, soldații ruși au lovit cu o dronă orașul Harkiv. În urma atacului, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 4 ani, a informat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Un incendiu de proporții a izbucnit pe o suprafață de 2500 m.p. Mai multe blocuri de locuit, case individuale, clădiri de utilități și o clădire industrială au ars, iar câteva blocuri înalte, garaje și autoturisme au fost avariate.

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