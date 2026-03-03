Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că războiul cu Iran „nu va dura ani de zile”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul deschis de Statele Unite și Israel împotriva Iranului ar putea dura „câteva luni”, dar nu ani de zile. Astfel, Netanyahu a respins ideea ca acest conflict să dureze ani, ca în războaiele anterioare din regiune, relatează Reuters.

„Am spus că ar putea fi rapid și decisiv. Poate dura ceva timp, dar nu va dura ani. Nu este un război fără sfârșit”, a spus Netanyahu în cadrul unei emisiuni de la Fox News.

Războiul a început sâmbătă cu atacuri asupra Teheranului, care au dus la uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei, iar ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra Israelului și a efectuat atacuri cu rachete asupra țărilor arabe care găzduiesc baze americane în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a estimat inițial că războiul va dura patru sau cinci săptămâni, dar a adăugat că acesta ar putea continua mai mult.

Atacul asupra Iranului face parte dintr-o serie de acțiuni ale politicii externe a lui Trump, care marchează o schimbare semnificativă față de retorica „America First” din timpul campaniei electorale pentru alegerile din 2024, când s-a opus intervențiilor americane.

Netanyahu a spus că vede acest război ca pe „o oportunitate” pentru pacea durabilă în Orientul Mijlociu, inclusiv între Israel și Arabia Saudită.

„Da, o văd”, a spus el, când a fost întrebat dacă consideră că există un drum durabil către pace în regiune.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat la sfârșitul săptămânii trecute a arătat că doar unul din patru americani susține atacurile americane asupra Iranului, care au aruncat Orientul Mijlociu în haos. Războaiele din Irak și Afganistan, care au durat mai mulți ani, i-au făcut pe mulți americani sceptici în privința implicării directe a Washingtonului în conflicte pe teritorii străine.

Netanyahu a menționat că războiul împotriva Iranului creează un scenariu în care poporul iranian poate răsturna guvernul său.

„Acum, desigur, este vorba de poporul Iranului, care în final va trebui să schimbe guvernul, dar noi creăm – America și Israel împreună creează – condițiile pentru ca ei să poată face acest lucru”, a spus el.

Obiectivele și termenul stabilit de Trump pentru război s-au schimbat de la începutul acestuia. Sâmbătă, când a anunțat atacurile, Trump i-a îndemnat pe iranieni să „recupereze țara” și a lăsat să se înțeleagă că scopul era răsturnarea guvernului iranian.

Luni, Trump nu a mai menționat răsturnarea guvernului iranian și a spus că războiul este necesar pentru a împiedica Iranul să dezvolte o armă nucleară, ceea ce Teheranul neagă, și pentru a preveni dezvoltarea programului său de rachete balistice cu rază lungă de acțiune.

Israelul este considerat în general a fi singura țară din Orientul Mijlociu care deține arme nucleare. Washingtonul de asemenea deține arme nucleare.