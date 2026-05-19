Premieră în R. Moldova: elevii au susținut evaluarea națională la limba și literatura română în format digital

Pentru prima dată, evaluarea națională la limba și literatura română pentru elevii claselor a IV-a este pilotată în format digital. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) testează această modalitate de evaluare în două instituții de învățământ – Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți – cu sprijinul metodologic și tehnic al experților din Estonia.

Marți, 19 mai, aproximativ 150 de elevi au susținut evaluarea utilizând o platformă digital. Pentru ca elevii să se simtă confortabil cu noul format, procesul a fost pregătit din timp.

În perioada martie–mai, copiii au avut ocazia să se familiarizeze cu platforma, să acceseze teste digitalizate și să exerseze într-un mediu intuitiv și prietenos.

„Trecerea la evaluarea digitală înseamnă mai mult decât schimbarea suportului pe care este rezolvat testul. Noua platformă permite generarea unor rapoarte detaliate și personalizate pentru fiecare elev, oferind o analiză clară despre competențele formate și aspectele care necesită mai multă atenție”, susține Lilia Ivanov, directoare ANCE.

Pilotarea testării online va continua și în perioada următoare. Pe 21 mai, elevii din instituțiile implicate în pilotare vor susține, tot în premieră și în format digital, evaluarea la disciplina Științe.