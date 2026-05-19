Percheziții într-un dosar de corupere pasivă, activă și trafic de influență: opt persoane, inclusiv funcționari publici, cercetate de CNA și procurori

Opt persoane sunt cercetate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurori în cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupere pasivă, activă și trafic de influență. Printre persoanele vizate se numără și funcționari publici, potrivit unui comunicat al CNA.

Potrivit anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit remunerații ilicite pentru influențarea unor decizii adoptate de unele comisii specializate. Printre serviciile acordate se numără:

eliberarea înainte de termen a unui deținut al penitenciarului nr.18, Brănești;

facilitarea obținerii certificatului medical privind aptitudinea de a purta arme, facilitarea înregistrării armelor fără acte;

facilitarea obținerii permiselor de conducere și a documentelor aferente în cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice.

„În cadrul măsurilor speciale de investigație au fost documentate mai multe episoade, fiind obținute probe relevante pentru cauza penală și fiind constatată implicarea mai multor intermediari și funcționari publici”, precizează CNA.

Marți, 19 mai, au fost efectuate 11 percheziții în raioanele Șoldănești și Rezina care au vizat domiciliile persoanelor bănuite și sediile unor instituții publice. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, purtători electronici de informații, documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Potrivit CNA, urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și adoptării măsurilor legale ce se impun.