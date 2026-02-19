Premieră CtEDO pentru apărătorii drepturilor omului care au activat în stânga Nistrului: Rusia, condamnată pentru ingerințe împotriva activității acestora

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, joi, 19 februarie, în premieră, într-un dosar ce vizează R. Moldova, ingerințe directe împotriva apărătorilor drepturilor omului care au activat în regiunea transnistreană. Hotărârea stabilește că interdicțiile de intrare, procesele simulate și restricțiile profesionale aplicate de autoritățile separatiste lui Alexandru Zubco, anterior avocat Promo-LEX, în prezent șef al Direcției Prevenirea Torturii de la Oficiul Avocatului Poporului, dar și altor reclamanți, constituie încălcări ale Convenției, de care se face vinovată Federația Rusă.

Joi,19 februarie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza „Zubco și alții c. R. Moldova și Rusia”, stabilind că Federația Rusă este responsabilă pentru încălcarea mai multor drepturi fundamentale ale unor persoane persecutate de structurile separatiste din regiunea transnistreană între 2013 și 2018. Cazul este important pentru comunitatea apărătorilor drepturilor omului, deoarece Curtea a constatat explicit ingerințe legate de activitatea profesională de monitorizare și denunțare a abuzurilor în regiune.

Potrivit lui Alexandru Zubco, unul dintre reclamanți și la momentul faptelor jurist al Asociației Promo-LEX, hotărârea reprezintă „o constatare în premieră pentru R. Moldova a ingerințelor față de apărătorii drepturilor omului ce își desfășurau activitatea pe teritoriul necontrolat constituțional și aflat sub controlul Federației Ruse”.

Zubco a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook, că interdicția de intrare impusă de structurile de securitate transnistrene pe o perioadă de 15 ani a afectat direct activitatea sa profesională și viața personală: „limitarea libertății de circulație în limitele frontierei de stat a survenit ca urmare a exprimării opiniilor publice despre situația drepturilor omului din regiune și a activității în cadrul Promo-LEX”. El a subliniat că nu a mai putut să își exercite profesia în regiune, să își îndeplinească sarcinile de documentare și nici să își viziteze rudele.

Curtea a reținut că interdicțiile de intrare și măsurile conexe au încălcat libertatea de exprimare, viața privată și de familie, libertatea de circulație, dreptul la un proces echitabil și dreptul la un recurs efectiv. Zubco a descris procedurile din Transnistria drept „procese” fără acces la probe, fără contradictorialitate și finalizate cu „hotărâri” nemotivate emise în aceeași zi cu interdicția.

Hotărârea CtEDO confirmă că sistemul „judiciar” al regiunii separatiste nu este compatibil cu Convenția și că măsurile luate de autoritățile de facto nu au bază legală. Curtea a reiterat că Rusia exercita control efectiv asupra regiunii transnistrene în perioada examinată și este responsabilă pentru încălcările constatate, în timp ce R. Moldova nu poate fi trasă la răspundere în lipsa controlului efectiv, deși are obligații pozitive.

Deși Curtea nu a constatat încălcări din partea R. Moldova, Zubco a atras atenția că statul are obligația de a crea un mecanism viabil de protecție a apărătorilor drepturilor omului, idee promovată anterior de Oficiul Avocatului Poporului.

Federația Rusă a fost obligată să plătească despăgubiri reclamanților pentru prejudiciul moral și cheltuielile de judecată, în termen de trei luni.