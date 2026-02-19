Ultima șansă a lui Plahotniuc de a face declarații în dosarul „Frauda bancară”. Apărarea solicită audierea inculpatului de la tribună și utilizarea unor materiale vizuale

Instanța a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” pentru luni, 23 februarie 2026. „Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de audiere”, a conchis magistratul Sergiu Stratan.

Avocatul Lucian Rogac spune că inculpatul Plahotniuc va veni în instanță să depună mărturii și a solicitat judecătorilor audierea acestuia de la tribună, cu utilizarea unor „foi A1, pe care vor fi arătate scheme, schițe, diagrame”, pe care „el (Vladimir Plahotniuc n.r.) le știe și ziua, și noaptea, cifră în cifră”.

În ședința de joi, 19 februarie 2026, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, s-a dispus audierea inculaptului pentru luni, 23 ianuarie, aceasta fiind ultima posibilitate a lui Plahotniuc de a-și exercita dreptul a depune declarații la faza de cercetare judecătorească.

„Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de audiere”, a explicat magistratul Sergiu Stratan

Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a mențioant că inculpatul va face uz de acest drept și a solicitat stabilirea ultimelor „momonte organizatorice”.

Rogac a solicitat instanței ca inculpatul Plahotniuc să poată susține vizual declarațiile sale, prin utilizarea unor „foi A1, pe care vor fi arătate scheme, schițe, diagrame”. Acuzatorul Alexandru Cernei s-a ocus, menționând că „inculpatul trebuie să relateze verbal, fără să citească de pe foi. Codul de procedură penală nu prevede prezentări Power Point”.

În replică, apărătorul a menționat că „nu-s multe, sunt doar câteva hârtii A1”, care „nu-s pentru el”, întrucât „el (Vladimir Plahotniuc n.r.) le știe și ziua, și noaptea, cifră în cifră”, ci sunt pentru claritate pentru cei prezenți în sală.

După ce instanța a acceptat solicitarea venită din partea apărării, Rogac a venit cu o nouă cerere, de audiere a lui Plahotniuc de la tribună, și nu din boxă. Și această cerere a fost acceptată de instanță.

Audiera inculpatului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată pentru de mai multe ori. Apărarea lui Plahotniuc a neglijat de două ori solicitările instanței de audiere a lui Plahotniuc – pe 5 și pe 10 februarie, insistând că acesta va fi pregătit să depună declarații abia pe 12 februarie. Nici pe 12, nici pe 16, nici pe 17 și nici pe 19 februarie însă, Plahotniuc nu a făcut declarații, invocând motive de boală.



DOSARELE LUI PLAHOTNIUC. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, altele cinci se află la faza de urmărire penală.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.