Premier Energy atenționează: „Ocoliți şi nu atingeți cabluri rupte şi căzute la pământ”

În contextul avertizării meteo de cod galben pentru zile de 15-16 februarie, ce prevede precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță şi ninsoare, precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s., Premier Energy Distribution atrage atenția populaţiei asupra importanței respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice.

Astfel, cetățenii sunt îndemnați:

Ocoliți şi nu atingeți cabluri rupte şi căzute la pământ!

Nu interveniți în instalațiile electrice – aceste intenții se pot solda cu electrocutări.



Supravegheați copii şi explicaţi-le regulile de securitate electrică şi consecinţele încălcării lor.

Dacă observă pericole, cetățenii sunt îndemnați să informeze operatorul de distribuție la numărul de telefon 022 43 11 11.

Mai devreme și reprezentanții IGSU au venit cu mai multe recomandări către populație.