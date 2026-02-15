IGSU îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vin cu mai multe recomandări către populație. Aceștia îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, iar în caz de situații de urgență, să apeleze Serviciul 112, se arată într-un comunicat de presă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte următoarele recomandări:

•să evite deplasările neesențiale în condiții de polei și ghețuș;

•să manifeste atenție sporită pe trotuare, scări și suprafețe alunecoase;

•să poarte încălțăminte adecvată sezonului rece, cu talpă antiderapantă;

•conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță, să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă și, la necesitate, cu nisip și lanțuri, precum și să mențină bateria telefonului mobil încărcată;

•să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în zone cu risc sporit;

•părinții să supravegheze copiii și să le explice riscurile deplasării pe suprafețe alunecoase;

În caz de situații de urgență, să apeleze Serviciul 112.

Conform avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 14–15 februarie 2026, pe teritoriul R. Moldova se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, cu transformare, spre seară, în lapoviță și ninsoare. În regiunile de nord și centru, acestea vor fi însemnate cantitativ, cu acumulări de 15–30 l/m². Izolat, se prevăd depuneri de lapoviță.

În noaptea de 16 februarie, sunt prognozate intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale de până la 15–20 m/s, iar izolat se va semnala viscol. Odată cu scăderea temperaturii aerului, pe drumuri se va forma ghețuș.