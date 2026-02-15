Se schimbă vremea: Cod galben de ploaie, lapoviță și ninsoare

În perioada 15 februarie, ora 08:00, – 16 februarie, ora 09:00, vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare, însemnate cantitativ (15–30 l/m²), izolat depuneri de lapoviță, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, printr-un comunicat de presă.

De asemenea, în noaptea de 16 februarie, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s, izolat va viscoli. Odată cu scăderea temperaturii aerului, pe drumuri se va forma ghețuș.

Reprezentanții municipalității anunță că în cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii capitalei sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112.