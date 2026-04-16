Poșta Moldovei anunță despre reluarea trimiterilor poștale către și din Israel, după o suspendare de o lună

După o lună de suspendare, Poșta Moldovei a anunțat că a reluat expedierea și recepționarea trimiterilor poștale către și din Israel. Suspendarea a fost aplicată în contextul întreruperii traficului aerian spre Israel.

Mai exact, Poșta a anunțat că este reluată expedierea și recepționarea tuturor tipurilor de trimiteri poștale – scrisori, colete și trimiteri EMS.

Pe 4 martie, expedierea și recepționarea trimiterilor poștale au fost suspendate pentru Israel și șapte alte state din Orientul Mijlociu – Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain. Măsura a luat luată pe fondul riscurilor de securitate din Orientul Mijlociu, intensificate de atacul Israelului și al SUA asupra Iranului din 28 februarie.

Discuții despre prelungirea armistițiului în Iran

Astăzi, 16 aprilie, The Guardian a scris că SUA și Iranul au purtat discuții indirecte pentru prelungirea armistițiului, iar o nouă rundă de negocieri directe va avea loc în zilele următoare, în Pakistan. Iranul a prezentat o propunere privind navigația liberă prin partea omană a Strâmtorii Ormuz, iar Israelul și Libanul sunt aproape de încheierea unui acord de încetare a focului.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a negat că SUA ar fi solicitat „oficial” prelungirea armistițiului, dar a adăugat că Washingtonul rămâne „foarte implicat în aceste negocieri”. Casa Albă a confirmat că o a doua rundă de negocieri va avea loc „foarte probabil” la Islamabad (Pakistan), adăugând că este „încrezătoare în ceea ce privește perspectivele unui acord”.

Declarațiile de la Casa Albă au venit în contextul în care oficialii pakistanezi au lansat o nouă rundă de operațiuni diplomatice, în efortul de a negocia sfârșitul conflictului. Șeful armatei pakistaneze a călătorit la Teheran pentru a continua eforturile de mediere, a scris The Guardian.







