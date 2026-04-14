The New York Times: SUA au propus Iranului o suspendare asupra activităților nucleare, pe o perioadă de 20 de ani. Iranul insistă pentru cinci

SUA nu au propus Iranului o interdicție completă asupra activităților nucleare, ci o „suspendare” a acestora pe o perioadă de 20 de ani, ceea ce i-ar permite Teheranului să își păstreze dreptul la îmbogățirea uraniului, scrie The New York Times (NYT), citând surse. Cu toate acestea, potrivit surselor publicației, Iranul a insistat asupra unei perioade mai scurte, de cinci ani.

O propunere similară a fost discutată în timpul negocierilor americano-iraniene de la Geneva, din februarie 2026. Acest lucru a fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Trump să recurgă la o opțiune militară, relatează NYT.

Alte dezacorduri-cheie persistă în negocierile actuale: libera trecere a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și încetarea sprijinului Iranului pentru aliații săi regionali, precum Hamas și Hezbollah. Cu toate acestea, principalul obstacol rămâne problema renunțării de către Iran la programul său nuclear, a dezmembrării infrastructurii sale și a eliminării stocurilor de combustibil, scrie sursa citată.

Șeful delegației americane de negociere, vicepreședintele J.D. Vance, a declarat că în Pakistan au avut loc „discuții bune”, iar acum „mingea este în terenul Teheranului”. „Principala întrebare este dacă Iranul va da dovadă de suficientă flexibilitate”, a spus el, adăugând că până acum Teheranul a dat dovadă de „flexibilitate insuficientă”.

Trump a criticat The New York Times pe rețelele de socializare, fără a preciza motivul. „Pentru cei care încă citesc dezastruosul New York Times: în ciuda faptului că Iranul este complet distrus – militar și în alte privințe – ați putea crede că de fapt câștigă sau cel puțin se descurcă destul de bine. Dar acest lucru nu este adevărat, iar The New York Times știe asta – sunt știri false”, a scris președintele SUA.

Negocierile dintre SUA și Iran au avut loc în perioada 11–12 aprilie, la Islamabad. Partea americană a fost reprezentată de vicepreședintele J.D. Vance, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner. Din partea iraniană a participat o delegație de aproximativ 70 de persoane. Discuțiile s-au încheiat fără rezultate.