Vox La răscrucea dintre ani: ce așteptări aveți de la 2024?

În câteva zile, 2023 pleacă și ne lasă în grijile anului 2024. Cum a fost, cum am fost, ce am reușit, ce nu am reușit, ce s-a împlinit, ce nu s-a împlinit – aceste și alte întrebări rămân un test pentru fiecare dintre noi la sfârșit de an. Deși nimic nu mai putem schimba, contează totuși să ne întrebăm pentru a evita incoerențele anului care pleacă și a ne corecta mersul și demersul nostru pentru anul care vine.

La răscrucea dintre ani: ce așteptări aveți de la 2024?

Vasile Mârzenco, director executiv, Federația Națională a Fermierilor

Pentru noi, agricultorii, 2023 a dost un an destul de dificil… Ceea ce se întâmplă în economia noastră – și nu e vorba doar de agricultură, nu poate fi explicat din punct de vedere logic, nu mai zic economic. Cum pot să crească prețurile la mijloacele pe care noi le utilizăm în agricultură de două ori – plus-minus, iar prețul de comercializare a produselor produse cu aceste mijloace să scadă? Și nouă ne spun povești – că la bursă…, că e război. Și ce e mai trist, e că nu avem certitudinea că lucrurile se vor normaliza în anul care vine. Sperăm că odată cu deschiderea negocierilor de aderare la UE, situația se va schimba, că vom avea acces și la unele fonduri europene, că regulile de pe piața produselor agro-alimentare să nu fie lăsate la discreția cartelurilor… E dură piața europeană, dar ea e și mai corectă în raport cu piața pe care noi actualmente activăm.

Valentina Casian, primăriță de Strășeni

Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare la UE pentru R. Moldova și Ucraina. Este un efort care merită apreciat. E o realizare fără de care este foarte greu să ne putem imagina cum ar putea arăta R. Moldova în viitorul apropiat. Cu bugete austere – și la nivel central, și local, ar fi foarte greu să facem față reformelor și dezvoltării teritoriilor. În anul care vine ne așteaptă tururi grele de alegeri prezidențiale și e foarte important să înțelegem că de rezultatele lor va depinde viitorul nostru european. Așteptările sunt mari, iar împlinirea lor va depinde de fiecare. Ne-am dori să ne fie apreciată de la „centru” munca, a celor de la nivel local, să existe o motivare pe măsură. Or, un primar trebuie să aibă și un aparat competent care să-l asiste în exercitarea funcției. E complicat să motivezi specialiști buni, să-i aduci din sectorul privat, acolo unde salariile sunt mult mai mari. Așteptăm o consolidare a dialogului instituționalizat între autoritățile centrale și cele locale.

Ludmila Tino Sîrbu, membră a diasporei, Austria

Moldovenii care s-au așezat cu traiul în Austria au creat aici o mică Moldovă, cu tradițiile și obiceiurile ei de acasă. Diaspora din Austria are mari speranțe pentru anul 2024, an în care urmează noi alegeri prezidențiale – moment deosebit de important, deoarece președintele ales este chezășia unei atmosfere fericite în Moldova și a relațiilor de bună înțelegere și cooperare cu toate statele lumii și mai cu seamă, cu cele din Uniunea Europeană. Din perspectiva aderării R. Moldova la UE, toate manifestările politice ale anului care vine capătă o importanță specială. Important e ca nici diaspora, nici guvernarea să nu absenteze de la această importantă îndatorire care va marca prezența Moldovei pe harta europeană. Diaspora moldovenească, așa cum a dovedit în nenumărate împrejurări, nu s-a dezvoltat în afara legăturii de sânge cu țara. Așteptăm de la guvernare un interes crescut pentru relația cu diaspora, trup din trupul țării, dispusă să activeze pentru binele ei.

Petru Hadârcă, Teatrul „Mihai Eminescu”, director

Îmi doresc mie, familiei mele, colegilor și prietenilor, tuturor oamenilor de la noi, din vecinătatea noastră și din lumea mare – Pace și Sănătate! Sper la o minune, la o soluție fericită care să oprească focarele războaielor. Asta este minunea pe care o aștept să vină odată cu Lumina Crăciunului. Iar din așteptările lumești, recunosc public că da, am scris și eu scrisoare, dar nu lui Moș Crăciun și nu una, ci fiecărui nou ministru de la ministerele cu putere de decizie și fiecărui prim-ministru, despre necesitatea urgentă de a demara proiectul de reparație, restaurare și reconstrucție a edificiilor Teatrului Național „Mihai Eminescu”. Așteptarea mea pământească este ca în 2024 să începem reconstrucția blocului adiacent, ca să avem și noi o sală de teatru ca lumea și, bineînțeles, și eu și colegii noștri avem o mare și mereu entuziastă așteptare – Vă așteptăm pe toți cu mare drag la Teatru!

Valeriu Sainsus, conferențiar universitar ASEM, demograf

Așteptările mele sunt întotdeauna mari, din considerentul în care toată lumea este în dezvoltare și consider că e o mare realizare pe sfârșit de 2023 începutul integrării R. Moldova în Uniunea Europeană. Sunt speranțe pe care le-am așteptat de la 1990, ani în care populația R. Moldova s-a înjumătățit.

Cazul de bază al migrației rămâne totuși unul de natură strict economică. Suntem în era migrației, dar totdeauna țările au urmărit ca o bună parte din cei plecați să se reîntoarcă pentru a da impuls dezvoltării țărilor lor de origine, ceea ce nu se realizează la noi. Sunt necesare programe care ar putea induce siguranța celor care sunt posesori de capital, aflați într-o migrație, să poată să-l investească fără careva riscuri în țara lor de origine.