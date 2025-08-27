VIDEO Ziua Independenței, în PMAN: Donald Tusk și Emmanuel Macron au vorbit mulțimii în limba română

Președinta Maia Sandu, alături de președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk, au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a se adresa cetățenilor la concertul dedicat Zilei Independenței.

Premierul Poloniei Donald Tusk a vorbit mulțimii în limba română. Oamenii i-au scandat acestuia „Bravo!” pentru discursul său. Cu un discurs în limba română a ieșit și președintele Franței Emmanuel Macron.

În PMAN s-au adunat zeci de mii de oameni.