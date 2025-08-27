Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   VIDEO/ Ziua Independenței, în PMAN:…

VIDEO Ziua Independenței, în PMAN: Donald Tusk și Emmanuel Macron au vorbit mulțimii în limba română

Sursă foto: Maia Sandu/ Facebook

Președinta Maia Sandu, alături de președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk, au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a se adresa cetățenilor la concertul dedicat Zilei Independenței.

Premierul Poloniei Donald Tusk a vorbit mulțimii în limba română. Oamenii i-au scandat acestuia „Bravo!” pentru discursul său. Cu un discurs în limba română a ieșit și președintele Franței Emmanuel Macron.

În PMAN s-au adunat zeci de mii de oameni.

Tag-uri:
Distribuie articolul: