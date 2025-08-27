Premierul Poloniei a vorbit în limba română în PMAN: „Un popor unit, niciun imperiu nu-l poate înfrânge”. Reacția mulțimii

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a surprins mulțimea adunată în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței, adresându-se în limba română. Discursul său, marcat de mesaje de solidaritate europeană, a fost întâmpinat cu aplauze și scandări de „Bravo!” din partea oamenilor.

Publicăm mai jos discursul integral al premierului.

„Dragi prieteni, știu că ați venit aici pentru muzică, nu pentru discursuri. Noi suntem politicieni, nu suntem cântăreți. Vă cer doar două minute de atenție.

Dragi prieteni, astăzi sărbătorim independența voastră, ziua în care ați ales libertatea și demnitatea, în locul fricii și al dominației străine. Și eu, ca polonez, înțeleg ce înseamnă asta. Și Polonia a cunoscut ocupația și dictatura și noi am plătit un preț greu pentru libertatea noastră, dar am învățat un adevăr: atunci când un popor este unit și curajos, niciun imperiu nu-l poate înfrânge.

Voi, moldovenii, ați arătat deja că aveți această putere. Trei decenii în urmă v-ați ridicat pentru libertate, pentru limba română. Trei ani în urmă ați deschis casele voastre pentru refugiații ucraineni. Anul trecut, ați apărat prin vot calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune – valorile europene: libertate, democrație, solidaritate. Nu lăsați Rusia să se întoarcă aici. Nu risipiți ceea ce ați construit. Nu lăsați viitorul vostru să fie furat. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită.