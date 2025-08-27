„Ne apărăm libertatea și suveranitatea în fiecare zi”. Discursul Maiei Sandu de Ziua Independenței în PMAN

Președinta Maia Sandu s-a adresat mulțimii adunate în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) cu ocazia Zilei Independenței, subliniind importanța unității, libertății și responsabilității fiecărui cetățean pentru viitorul R. Moldova.

Discursul integral al președintei Maia Sandu:

„Onorați oaspeți, vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care îl acordați R. Moldova și acestor tineri minunați, care sunt viitorul R. Moldova.

Dragi prieteni, acum 34 de ani, tot aici, în această Piață, împreună cu mulți dintre voi și împreună cu părinții și bunicii voștri ne bucuram, ne minunam de faptul că R. Moldova a redevenit liberă. Ne bucuram, ne minunam să putem vorbi limba română, să putem să vorbim despre istoria adevărată a poporului nostru, ne bucuram să știm că nu mai suntem izolați și că lumea întreagă se deschidea în fața noastră. Ne-am bucurat că am scăpat de un regim totalitar și am purces la crearea unui stat democratic în care demnitatea fiecăruia dintre noi să fie respectată.

Acești 34 de ani nu au fost tocmai ușori. Am trecut prin greutăți, dar am învățat și am crescut împreună, iar astăzi suntem mândri de realizările noastre. Am demonstrat că suntem curajoși, că nu ne este frică. Ne apărăm libertatea și suveranitatea în fiecare zi. Am demonstrat că muncim onest, acasă sau oriunde în lume. Am demonstrat că suntem solidari și de aceea Moldova este numită astăzi o țară mică cu inimă mare. Am demonstrat că suntem parteneri de încredere și de aceea avem asemenea prieteni valoroși. Am reușit să punem Moldova pe calea integrării europene pentru că vrem și merităm să trăim în pace, să ne consolidăm democrația și să aducem Europa aici, acasă. Vrem ca aici, în R. Moldova, să trăim la fel de bine cum se trăiește în statele europene.

Știu că mai sunt și forțe care vor să ne oprească din drum, dar noi suntem puternici. Suntem puternici pentru că suntem uniți și suntem puternici pentru că avem prieteni extraordinari.

E datoria noastră față de părinții și bunicii noștri, care au recâștigat libertatea, și e datoria noastră față de tinerii și copii noștri ca să construim o Moldovă europeană, o Moldovă liberă. O Moldovă în care fiecare dintre noi să știe că este protejat, să știe că poate să se dezvolte, să crească, să înflorească.