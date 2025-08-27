Cancelarul Germaniei, în PMAN: „Scopul nostru comun este aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, s-a adresat cetățenilor R. Moldova de Ziua Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale, reafirmând sprijinul Germaniei și al Uniunii Europene pentru suveranitatea și parcursul european al țării noastre și subliniind importanța unității europene în fața amenințărilor externe.

Discursul integral al cancelarului Germaniei:

„Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă aici, la Chișinău. Este o mare onoare pentru mine să vă vorbesc de Ziua Independenței voastre, alături de prietenii mei Emmanuel Macron și Donald Tusk.

În această zi, acum treizeci și patru de ani, Republica Moldova a ales independența. În același an 1991, după decenii de diviziune, Germania sărbătorea primul său an ca națiune reunificată. Ambele popoare, noi știm ce înseamnă să schimbi cursul istoriei în bine. Ambele popoare știm despre oportunitățile și provocările care vin odată cu alegerea drumului libertății.

Germania a recunoscut rapid Republica Moldova în 1991. De atunci, am construit un parteneriat solid – și vom continua să o facem pentru mulți ani înainte.

Avem nevoie ca Europa să fie unită în aceste vremuri dificile, când libertatea și principiile suveranității și integrității teritoriale sunt atacate deschis.

În fiecare zi, țara voastră vecină, Ucraina, este nevoită să lupte pentru a-și apăra libertatea împotriva atacurilor necruțătoare și barbare ale Rusiei. În fiecare zi, Rusia încearcă să destabilizeze toate țările noastre europene, să submineze și să distrugă acolo unde noi, europenii, vrem să construim un viitor prosper de libertate și pace pentru toți – pentru că noi credem că toți oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și în drepturile lor fundamentale.

Germania și Uniunea Europeană stau ferm alături de Republica Moldova.

Noi ajutăm Moldova să-și protejeze suveranitatea. Aceasta include sprijin în domeniul securității energetice și al rezilienței. Întărim securitatea voastră. Susținem reformele în administrație și în justiție. Continuăm să sprijinim educația tinerilor, pentru ca talentul și energia lor să contribuie la dezvoltarea acestei minunate țări.

Scopul nostru comun este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană nu este perfectă și, da, uneori este complicată. Dar Uniunea Europeană și-a îndeplinit promisiunea de pace, libertate și bunăstare în Europa. Nici nu vreau să-mi imaginez unde s-ar afla astăzi țările noastre – Polonia, Franța și Germania – atât politic, cât și economic, dacă nu ar fi existat Uniunea Europeană.

Noi trei – Emmanuel Macron, Donald Tusk și eu – suntem aici pentru a spune că privim Moldova ca pe un partener apropiat în acest proiect european comun. Voi faceți parte din familia europeană.

Doamnelor și domnilor,

În această zi, puteți fi mândri de țara voastră, de poporul vostru și de realizările voastre. Moldova este independentă. Poporul Republicii Moldova este un popor liber. Moldova va rămâne independentă. Suntem alături de voi, acum și în viitor.

La mulți ani, Republica Moldova!”, spus Mertz.